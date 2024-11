Juancho Pérez, concejal: "hay afectados de la riada del 97 que están aquí clasificando y enviando ayuda"

Los ciudadanos de Badajoz siguen aportando todo lo que pueden para ayudar a los damnificados por la DANA. El Ayuntamiento ha centralizado toda la recogida en la institución Ferial de Badajoz. El concejal de Asuntos Sociales, Juancho Pérez, nos señalaba en Mediodía COPE la inmensa generosidad de los pacenses. Una entrevista que puedes escuchar en el audio adjunto.

Juancho que se emocionaba sensiblemente cuando nos hablaba de algunos afectados por la riada del 97 que se han acercado a llevar donaciones.

Ahora mismo se pide desde Valencia que no se done más ropa de abrigo. Lo que se solicita ahora son alimentos no perecederos y productos de limpieza e higiene. El horario de recogida hoy y mañana es de 9 a 14 y de 17 a 19 horas. De jueves a sábado de 11 a 21 y el domingo hasta las 19.