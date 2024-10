Una famosa se enamora de Badajoz en su visita

Marta Riesco, colaboradora de 'Ni que fuéramos Shhh' y antigua reportera de Telecinco ha caído rendida a los encantos de Badajoz.

Este domingo, la periodista visitaba la ciudad acompañando a su pareja, Alejandro Caranza, a una actuación que tenía programada en los bares de la zona del río. Caranza se dedica a la música y es famoso por aparecer en programas como 'La Voz'.

Tras el concierto, Marta publicaba varias instantáneas en sus redes sociales compartiendo que se había “enamorado” de la capital pacense: “Badajoz me está pareciendo preciosa” decía en uno de los vídeos, a lo que añadía “Gordi, me quiero me quiero casar aquí contigo, Badajoz es como una película”.

Ella misma indicaba que no había podido ver mucho más allá del centro de la ciudad por el tiempo que había tenido, pero que lo haría. Hoy, según ha compartido en sus redes sociales, ha visitado el parque de San Francisco y ha almorzado en Las Tres Campanas.