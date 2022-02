El Carnaval de Badajoz podría ampliarse a 2 fines de semana

El Ayuntamiento de Badajoz estudia ampliar a dos fines de semana su carnaval, recientemente declarado de Interés Turístico Internacional, para poder visibilizar el tamaño y la dimensión que quieren que coja la fiesta y que los visitantes puedan acudir a la ciudad pacense y disfrutar de él.



El alcalde, Ignacio Gragera, ha asegurado este viernes a los medios, tras un acto de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX), que han solicitado a la Junta de Extremadura la ampliación de horario de la hostelería los cinco días oficiales de la fiesta y la posibilidad de hacer lo mismo los tres días de las semifinales del concurso de murgas.



El objetivo es maximizar el negocio de la hostelería y la posibilidad de que la gente pueda disfrutar más tiempo del Carnaval, con respeto a los horarios del servicio de limpieza.



A su juicio, en comparación con otros carnavales como el de Cádiz o el de Tenerife, el pacense ha generado “suficiente contenido” como para llenar dos fines de semana, además de que haya una serie de actividades a lo largo del año para que la gente siga involucrada.



Asimismo, es el primer gran evento que se organiza después de la pandemia.



“Nosotros lo tenemos claro, la situación sanitaria que nos han trasladado estas últimas semanas desde Sanidad Pública, así como las declaraciones de los responsables de la Junta, hacen pensar que no existe impedimento alguno para acceder a esa ampliación de horario”, ha añadido.



En este sentido, el presidente del Gobierno extremeño, Guillermo Fernández Vara, no tiene constancia de como está la situación pero intentarán dar una respuesta positiva, ya que no considera que no se entendería lo contrario.