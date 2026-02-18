La comparsa del Carnaval de Badajoz Balumba se defiende: "Solo queríamos hacer un homenaje a la obra de Láolú"

El Carnaval de Badajoz 2026 ha llegado a su fin, pero la fiesta deja tras de sí una anécdota polémica que ha enfrentado a la comparsa Balumba con el artista nigeriano Láolú Senbanjo. La agrupación ha sido acusada de plagio por el diseño de su traje, una situación que ha sido abordada en el programa 'Mediodía COPE en Extremadura' con Miriam Garriga.

El artista, también conocido como Láolú NYC, ha utilizado sus redes sociales, donde cuenta con más de 200.000 seguidores, para denunciar lo que considera un "robo" de su trabajo. Ha afirmado que la comparsa ha utilizado su marca "sin consentimiento" y ha pedido ayuda a su comunidad para reportar las publicaciones de Balumba, asegurando que están usando "mi arte, mi logotipo y mi nombre".

La sorpresa de la comparsa

La reacción del artista nigeriano ha caído como "un jarro de agua fría" en la agrupación pacense. El presidente de Balumba, Ismael Romero, ha expresado su asombro en los micrófonos de COPE: "Estamos sorprendidos, está diciendo que nos hemos apropiado de su obra, yo creo que desde el desconocimiento de lo que es el Carnaval se lo ha tomado como un ataque pero nada más lejos de la realidad".

Romero ha defendido que en el carnaval "siempre ha habido homenajes" y que la elección de la temática surgió porque les pareció una "idea chula" que reivindicaba principios. Ha insistido en que "no había ninguna intención lucrativa ni se ha hecho ningún daño a la imagen", comparando la situación con disfrazarse de Superman y que se reclamen derechos de autor por ello.

Un homenaje malinterpretado

Desde la comparsa aseguran que admiran el trabajo de Láolú desde hace años e incluso intentaron contactar con él para proponerle una colaboración, pero "no obtuvieron respuesta". A pesar de ello, decidieron seguir adelante con el proyecto, sin esperar la controversia que se ha generado.

Laolu NYC

En un comunicado, Balumba ha lamentado profundamente el malentendido. "Nuestra intención ha sido que la gente de España que, como nosotros antes de empezar este proyecto, no te conocía ni conocía tu movimiento y tu arte, pueda descubrirlo y ver lo increíble que es", han publicado, mostrando su tristeza por ser acusados de robo.

Sin embargo, el artista sigue sin aceptar las explicaciones. "¿Que debería sentirme honrado? Absolutamente no", ha respondido en sus redes. Cuestiona por qué no pidieron permiso o una licencia para usar su "nombre, mi imagen, mi propiedad intelectual, el núcleo mismo de mi identidad y sustento".

El arte activista de Láolú

La temática que Balumba representó en el desfile fue 'El movimiento Láolú'. Láolú Senbanjo es un artista y activista nigeriano que utiliza su obra con fines políticos, a menudo pintando directamente sobre cuerpos. La comparsa reflejó su estilo con los colores africanos y simulando tatuajes en su vestuario como forma de tributo.