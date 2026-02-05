Manuel, vecino del Camino Viejo de San Vicente en Badajoz ante la crecida del río: "Al Guadiana, cuando dice 'aquí estoy yo', hay que temerle"

Después de que se hayan estabilizado otros puntos de la provincia como Jerez de los Caballeros, todos los esfuerzos se concentran ahora en Badajoz. El Ayuntamiento de la capital pacense ha lanzado una advertencia a los vecinos de la pedanía de Gévora, quienes podrían tener que evacuar sus hogares debido a la peligrosa crecida del río.

JLL Entrada de Gévora

Los servicios de emergencia se mantienen desplegados y vigilando activamente otros puntos que se consideran críticos. Entre ellos se encuentran Los Lebratos, el Rincón de Caya o el Camino Viejo de San Vicente, donde reside Manuel, un vecino que ha vivido toda su vida en la zona y conoce bien el comportamiento del río.

JLL En bici no se puede ir en este momento

El temor es palpable entre los residentes de las zonas más próximas al cauce. "Las personas que están aquí sobre las esquinas [...] están un poco ya que se tiene miedo", relata Manuel. Este vecino de 69 años, nacido en la barriada, asegura que al río hay que respetarlo: "Es que de verdad que el Guadiana, cuando dice 'aquí estoy yo', hay que temerle, hay que temerle".

Manuel recuerda perfectamente otras crecidas. "Yo llevo aquí, pues 69 años, y nací aquí", afirma, evocando un tiempo en el que "había una casita y el primero en salir era la familia". También rememora cómo los trabajadores cruzaban el río en barcas de madera y se pasaba a trabajar a las huertas, una estampa que se interrumpía durante meses cuando llegaban las grandes riadas.

La situación, aunque alarmante, no es nueva para ellos. Manuel confirma que en episodios anteriores, como la borrasca Efraín hace tres o cuatro años, también se produjeron desalojos. "Algunas personas que aquí en las esquinas, pues sí, se tuvieron que marchar, porque es verdad que es que llega y se tiene que ir", explica. Sin embargo, se muestra convencido de que nunca ha visto el agua cruzar la calle principal en sus casi siete décadas de vida.

Zonas afectadas y dispositivo de emergencia

La crecida de los ríos Gévora, Zapatón y Guadiana ya ha afectado a varias viviendas en sus márgenes y riberas. Como medida preventiva, se ha realojado a 36 personas en albergues de la ciudad y se han producido cortes de acceso, como el de la N-523 a la altura de la rotonda de Gévora o la carretera de Rincón de Caya. Además, se ha procedido a la evacuación en casas aisladas de Gévora y Valdebótoa, así como en las zonas de Los Lebratos, Dehesilla de Calamón y Paraje San Gabriel.

JLL Imagen que parece de otras latitudes

El amplio dispositivo de emergencia está formado por los servicios municipales de Policía Local, Bomberos, IMSS y Protección Civil, que trabajan de manera coordinada con la Guardia Civil, la Policía Nacional, el INFOEX, el Servicio de Protección Civil de la Junta de Extremadura y la Cruz Roja. Para acoger a los afectados, se han habilitado recursos en el albergue del Revellín, el Multiusos de Gévora y en dependencias del SEPAD.