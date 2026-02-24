Leonor Gago trae a Badajoz el 'elixir de amor': "La ópera emociona tanto como el fútbol"

La ópera bufa 'L'elisir d'Amore' llega este domingo, 1 de marzo, al Teatro López de Ayala de Badajoz. La compañía 'Leonor Gago Artist Management', en colaboración con la Ópera Nacional de Moldavia, pone en escena una de las obras más importantes de Gaetano Donizetti con 80 artistas en escena y subtítulos en castellano para facilitar el seguimiento de la trama.

Al frente de la producción se encuentra Leonor Gago Cueto, directora artística con más de treinta años de experiencia. Para Gago, la ópera desata pasiones comparables a otros espectáculos de masas. "La ópera, es que es yo siempre la comparo un poco como cuando la gente tiene ese fervor cuando se va a los campos de fútbol, pues la ópera, a los amantes de la ópera les pasa lo mismo", ha afirmado la directora.

Los amantes de la ópera se emocionan, suben y bajan los ánimos según va yendo el desenlace de la ópera" Leonor Gago Directora artística

Un regreso cargado de recuerdos

La relación de la compañía de Gago con Badajoz viene de lejos. La directora ha recordado con cariño la reinauración del Teatro López de Ayala a finales de los 90 o principios de los 2000. "Hicimos su 'Carmina Burana' con la ópera nacional de Odesa, que era la orquesta, un coro de Frankfurt [...] En total, entre la orquesta, el coro y los solistas eran 115 personas", ha detallado. Gago ha añadido que cree que "algo tan gordo dentro de lo que es la lírica, no sé si se habrá vuelto a hacer en en el gran en el teatro López de Ayala".

Tras varios años de ausencia por no darse las "condiciones mínimas" económicas, Gago ha celebrado poder volver. "Aquí estamos, y muy felices, hace ya 2 o 3 años que hemos vuelto", ha señalado. Su equipo conoce bien la ciudad y el teatro, lo que facilita el trabajo de una compleja gira que recorre toda España.

Una producción para catapultar al estrellato

La colaboración con la Ópera Nacional de Moldavia, con la que Gago mantiene una exclusiva para España, es una de las claves del espectáculo. La directora ha explicado que su compañía funciona como una plataforma para nuevos talentos. "Somos un poco un trampolín, digamos, somos como 'Got Talent', buscamos siempre gente joven", ha comentado.

Somos un poco un trampolín, buscamos siempre gente joven" Leonor Gago Directora artística

Roberto Ruiz Anastasia Golub

En este sentido, Gago ha aclarado que el elenco de solistas en Badajoz contará con jóvenes figuras de gran proyección. Ha avanzado nombres como el de la soprano ucraniana Anastasia Golub como Adina o Willingerd Gimenez, que forma parte de la academia de la Scala de Milán, como Belcore, todos ellos "jóvenes que están en los 30 años" a punto de dar el salto a la escena internacional.

Willingerd Gimenez

Mención especial ha dedicado al bajo que interpreta a Dulcamara, el charlatán que vende el elixir. "Para mí, es el hit de la ópera, el personaje de Dulcamara", ha asegurado Gago. Este papel será interpretado por Yuriy Mynenko, "primer solista absoluto de toda la ópera de Moldavia", del que ha destacado que realiza una "interpretación vocal y escénica, vamos, de categoría".

Yuriy Mynenko

El elixir de Donizetti: una comedia infalible

'L'elisir d'amore' cuenta la historia de Nemorino, un joven campesino que, desesperado por el desinterés de su amada Adina, compra un supuesto elixir de amor a un charlatán. La obra, estrenada en Milán en 1832, fue compuesta por Gaetano Donizetti en apenas dos semanas, un hecho que Gago califica como una proeza solo al alcance de "grandes genios de la música".

Según ha explicado la directora artística, es una de las óperas más queridas y representadas por su carácter alegre. "Es una ópera que tiene un final feliz, es una ópera alegre, muy divertida, muy fácil de seguir, y luego, pues, con esa música tan pegadiza que que que sales del del teatro, y tú ya vas tarareando", ha concluido Gago.

La representación tendrá una duración de 2 horas y 20 minutos, con un descanso de 15 minutos. Las entradas ya están a la venta con un precio de 24 euros en anfiteatro y 31 euros en patio de butacas.