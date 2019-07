HERRERA EN COPE BADAJOZ 26-07-2019

El 3 de agosto hay un evento deportivo-solidario en Puebla de la Calzada que no debes perderte. Va por su quinta edición y cada año participa más gente, incluso familias enteras. Es “La Noche Blanca Deportiva” . Los beneficios irán a parar a la compra de detectores de humo para personas mayores y dependientes. No me digas que no merece la pena participar en eventos así. La jornada será muy completa, hay muchas actividades más. Lo cuentan en el programa Juan María Delfa Cupido que es el alcalde de Puebla de la Calzada y el concejal de deportes, José Pérez.