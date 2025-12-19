La falta de energía amenaza la industria en Badajoz y pone en riesgo inversiones millonarias

El presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García, ha lanzado una seria advertencia sobre la falta de infraestructuras energéticas en la provincia, una carencia que está coartando el crecimiento de empresas que desean instalarse en la región. La situación resulta paradójica, ya que Extremadura es la máxima productora de energía de España, generando el 12% de la electricidad que consume el país, pero la ausencia de redes y nodos eléctricos suficientes impide aprovechar este potencial para la industrialización.

Inversiones en peligro

García ha revelado en COPE casos directos de empresas afectadas por esta situación, destacando el de las 17 plantas termosolares ya instaladas en Extremadura. Estas instalaciones, que alcanzan su máxima capacidad de producción en verano, se están viendo obligadas a reducir su actividad e incluso a "parar sus plantas, literalmente" desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde durante los meses estivales.

Esta interrupción forzada no solo pone en peligro la rentabilidad de las inversiones realizadas, sino que también amenaza la integridad de los equipos técnicos, diseñados para operar de forma lineal y no para ser apagados y encendidos diariamente. El presidente cameral subraya la gravedad de la situación, que afecta directamente a la viabilidad de importantes proyectos energéticos en la región.

Un freno para los nuevos proyectos

La falta de suministro eléctrico garantizado se ha convertido en un obstáculo insalvable para la llegada de nueva industria. Según Mariano García, la disponibilidad de energía es ahora mismo el principal factor de decisión para las empresas que buscan un lugar donde implantarse. "El criterio de la energía está por encima de lo que puede ser a lo mejor el precio del suelo industrial", ha afirmado.

Llamamiento a la movilización

Desde la Cámara de Comercio de Badajoz, el mensaje es claro: "No lo vamos a tolerar". García ha expresado el temor del sector empresarial a que con la energía ocurra lo mismo que con el tren, una espera de décadas por infraestructuras necesarias. "España está en deuda con Extremadura", ha sentenciado, asegurando que el déficit de infraestructuras está frenando el crecimiento de la comunidad.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la acción, instando a "salir a quejarse, a protestar si llega el caso y a reclamarlo". Las reclamaciones se dirigirán a Red Eléctrica, como empresa pública responsable, y al ministerio competente. Ante la cercanía de las elecciones del domingo, García ha sido contundente en sus exigencias al futuro Ejecutivo regional.

Queremos un presidente o una presidenta que al día siguiente de ser investido piense en los extremeños y en el desarrollo extremeño por encima de en su partido político" Mariano García Presidente de la Cámara de Comercio

La principal demanda es un presidente o presidenta autonómico que "cuando salgamos, se ponga el primero en la cabecera de la protesta y sea del partido que sea, sea el suyo o sea otro el que esté en Madrid". La exigencia final de Mariano García es clara: "Queremos un presidente o una presidenta que al día siguiente de ser investido piense en los extremeños y en el desarrollo extremeño por encima de en su partido político".