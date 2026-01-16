El Congreso Extremeño de Marketing Digital pone el foco en la inteligencia artificial para 'quitar el miedo' a las empresas

La novena edición del Congreso Extremeño de Marketing Digital (CEMD) se celebra el próximo 6 de febrero en Badajoz con un enfoque claro en la inteligencia artificial (IA). El objetivo, según explica uno de sus organizadores, Abel Hernández, es "dar un poco de luz y quitar humo, y simplificar las cosas a todo el que quiera trabajar con la IA e implementarla en su proceso de marketing y de negocio". Se busca que cualquier empresa, sin importar su tamaño, "le quite el miedo y lo empiece a hacer desde el minuto 1".

Ponentes de primer nivel

Para ello, el congreso contará con la presencia de destacados profesionales en activo del sector. Borja de López, también organizador, destaca que el objetivo es ofrecer contenido que se pueda "implementar desde el minuto 1". Entre los ponentes de este año se encuentran empresas como FreePik, que ha incorporado el diseño con inteligencia artificial; Álvaro Fontela, CEO de Rayola Network; la agencia The Clueless con Aitana, la primera influencer creada con IA; Suco, de El Hormiguero; Guille Bouzas, experto en creación de contenido; y Valentín Gallesa, embajador de N8N en España, que hablará sobre automatizaciones.

Auditorio CEMD

El congreso se presenta como una oportunidad para aprender a hacer vídeos con mayor repercusión y entender los algoritmos de las plataformas. Abel Hernández subraya que los casos de éxito que se expondrán son de empresas cercanas, demostrando que estas estrategias son "totalmente transversales" y aplicables a cualquier negocio. "Animaría a todas las empresas a que ahora hay una dinámica de que cada semana hay algo nuevo, pues allí va a haber contenido nuevo, actualizado lógicamente, y que es fácil después de implementar", afirma.

Formación, 'networking' y experiencia

El evento, que tendrá lugar en el edificio Badajoz Siglo XXI, mantiene su estructura de conferencias por la mañana y talleres prácticos por la tarde. Estos talleres, de 45 minutos, son un valor añadido fundamental. "Lo que queremos es que la gente, pues, se siente y lo y lo haga", comenta Hernández sobre la importancia de que los asistentes apliquen directamente lo aprendido con la guía de un experto.

Además de la formación, el networking es una de las señas de identidad del CEMD. Borja de López lo define como "un punto de encuentro en el cual se realiza un networking de muchísima calidad". Las oportunidades para establecer contactos se amplían con la comida incluida en algunas entradas y una cena VIP exclusiva con ponentes y patrocinadores, una experiencia que, según la organización, impulsó el lanzamiento del congreso en sus inicios.

El CEMD colabora con el Banco de Alimentos con una importante donación

Por su parte, Aquilino Mariscal, también parte del equipo organizador, señala que la esencia del congreso no ha cambiado en nueve años: "formar a gente del sector y al tejido empresarial en general". Mariscal atribuye el éxito en atraer a figuras de primer nivel a que los ponentes "eligen muy bien dónde dedican su tiempo" y el CEMD se ha convertido en "un referente nacional" donde, además, se les trata "de una forma muy cariñosa".

Entradas y últimas plazas

El evento se completa con una zona expositiva donde empresas como Oracle, Metricool o Ryola, así como estamentos de la Junta de Extremadura, presentarán sus servicios y productos. Aquilino Mariscal advierte que las entradas VIP "van quedando muy poquitas" y que las presenciales "van bastante bien", por lo que recomienda a los interesados darse prisa. Las entradas están disponibles en su página web: Taquilla CEMD. Aunque existe una opción de asistencia por streaming, la organización recalca que la "experiencia CEMD" se vive plenamente de forma presencial.