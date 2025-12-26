Carballo llama a "sembrar esperanza" en la clausura del Año Jubilar en Badajoz

El Arzobispo de Mérida-Badajoz, Mons. José Rodríguez Carballo, clausurará este domingo, 28 de diciembre, el Año Jubilar 2025 “Peregrinos de Esperanza”. El cierre del jubileo, que la Iglesia universal ha vivido durante todo el año, se celebrará con una Eucaristía en la Catedral de Badajoz que comenzará a las 12:00 horas y a la que están invitados todos los fieles.

Un año para caminar con esperanza

En su mensaje a los fieles, Mons. José Rodríguez Carballo ha destacado el sentido espiritual de este evento. El arzobispo ha invitado a vivir la clausura "con el gozo de sentirnos perdonados, la indulgencia jubilar, de sentirnos agraciados por la cercanía y el amor de dios manifestado a lo largo de este año". Además, ha realizado un llamamiento a "seguir caminando con esperanza y sembrando esperanza".

Queremos seguir caminando con esperanza y sembrando esperanza" Fray José Rodríguez Carballo Arzobispo de Mérida-Badajoz

El prelado también ha animado a la reflexión entre los creyentes, citando a San Hilario: "¿dónde está nuestra esperanza?". En esta línea, y siguiendo la primera carta de San Pedro, ha subrayado la importancia de la acción evangelizadora: "pasemos de sembrar esperanza dando razón de nuestra esperanza".

Pasemos de sembrar esperanza dando razón de nuestra esperanza" Fray José Rodríguez Carballo Arzobispo de Mérida-Badajoz

Ocho puntos para ganar la indulgencia

La clausura de este Año Jubilar se celebra el mismo día en todas las diócesis de la Iglesia católica. En la archidiócesis de Mérida-Badajoz se han habilitado ocho lugares donde los fieles han podido ganar la Indulgencia plenaria: la Catedral de Badajoz, la Concatedral de Mérida, la capilla del monasterio de las Concepcionistas Franciscanas en Villanueva de la Serena y el santuario diocesano de Chandavila, en La Codosera.

Completan la lista la capilla del Hospital Universitario de Badajoz, la del Centro Penitenciario de Badajoz, el Hogar de la Providencia en Ribera del Fresno y el Hogar de San José de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Azuaga. Además, han sido numerosas las peregrinaciones que han viajado a Roma desde la diócesis.

Invitación a la Eucaristía de clausura

En todos estos lugares se hará una mención especial a la clausura del jubileo y se dará gracias por sus frutos. Mons. Rodríguez Carballo ha reiterado su invitación a todos los fieles a participar en la Eucaristía solemne del domingo, fiesta de la Sagrada Familia, "en que cerraremos la puerta santa en nuestra iglesia catedral".