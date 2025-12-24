El Arzobispo de Mérida-Badajoz invita a acoger a Jesús en Navidad para que "cambie la vida"

El Arzobispo de Mérida-Badajoz, Mons. José Rodríguez Carballo, preside las celebraciones litúrgicas más destacadas de la Navidad en la archidiócesis. La primera cita será la tradicional Misa del Gallo, que se oficiará en la Catedral de Badajoz la noche del 24 de diciembre a las 00:00 horas. Al día siguiente, en el mismo templo, presidirá la Misa de Navidad a las 12:00 horas, que finalizará con la impartición de la bendición Papal.

00:00 Volumen Cerrar Felicitación navideña de Fray José Rodríguez Carballo

Un mensaje de esperanza y acogida

En su mensaje a los fieles, Rodríguez Carballo ha deseado una "feliz navidad" a todos los que forman parte de la iglesia que peregrina en Mérida y Badajoz. "Que el nacimiento de Jesús llene tu vida de amor, llene tu corazón de paz, llene todos los días de tu vida y de tu existencia de alegría", ha expresado el arzobispo, añadiendo que se trata de "esa alegría que nadie te puede robar" y que nace de sabernos "queridos y amados por dios".

Cuando Jesús entra en el corazón de un hombre, de una mujer, cambia su vida" Arzobispo de Mérida-Badajoz Fray José Rodríguez Carballo

El prelado ha subrayado que el nacimiento de Cristo es la "prueba más grande del amor de dios hacia nosotros", citando a San Pablo: "al cumplirse la plenitud de los tiempos, envió a su hijo, nacido de mujer". Por ello, ha hecho un llamamiento a no repetir el "drama" descrito por San Juan con la frase "Vino a los suyos y los suyos no le recibieron". "Que nosotros abramos nuestros corazones", ha insistido, "sabiendo que cuando Jesús entra en el corazón de un hombre, de una mujer, cambia su vida".

Aliviemos con nuestra solidaridad a quienes pasan necesidad y con nuestro tiempo, a quienes pasan o viven en soledad" Arzobispo de Mérida-Badajoz Fray José Rodríguez Carballo

Mons. José Rodríguez Carballo ha concluido su mensaje navideño con una bendición para toda la comunidad y sus familias. Finalmente, ha realizado un llamamiento a la acción: "aliviemos con nuestra solidaridad a quienes pasan necesidad y con nuestro tiempo, a quienes pasan o viven en soledad".

Otras celebraciones destacadas

La agenda del arzobispo continuará el 27 de diciembre con la presidencia de la Eucaristía de la fiesta de la Sagrada Familia en la Concatedral de Mérida a las 19:30 horas. Además, el 28 de diciembre se clausurará el Año Jubilar “Peregrinos de esperanza” con una misa en la Catedral de Badajoz a las 12:00 horas. La última de las grandes citas será el 6 de enero, Epifanía del Señor, cuando D. José Rodríguez Carballo oficiará la Eucaristía a las 12:00 h.