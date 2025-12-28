La San Silvestre de Almendralejo se traslada al 4 de enero

La carrera San Silvestre de Almendralejo se celebrará el 4 de enero, después de que la organización tomara la decisión de no celebrarla este domingo por las malas previsiones meteorológicas.

Se tomó esta decisión al no poder garantizar las condiciones óptimas de seguridad para el evento. La nueva fecha para la celebración de la prueba será el próximo 4 de enero, manteniendo la misma hora y lugar.

Devolución de dorsales

Aquellos corredores que no puedan participar en la nueva fecha y deseen devolver su dorsal podrán hacerlo. El proceso de devolución se habilitará el lunes 29 en el polideportivo municipal en horario de 11:00 a 13:00 y de 17:30 a 19:30 horas.

Desde la organización han agradecido la comprensión de los participantes y han extendido la invitación para el 4 de enero para "disfrutar juntos de la San Silvestre como se merece".