La San Silvestre de Almendralejo se traslada al 4 de enero
Aquellos corredores que no puedan participar en la nueva fecha y deseen devolver su dorsal podrán hacerlo
Almendralejo - Publicado el
1 min lectura
La carrera San Silvestre de Almendralejo se celebrará el 4 de enero, después de que la organización tomara la decisión de no celebrarla este domingo por las malas previsiones meteorológicas.
Se tomó esta decisión al no poder garantizar las condiciones óptimas de seguridad para el evento. La nueva fecha para la celebración de la prueba será el próximo 4 de enero, manteniendo la misma hora y lugar.
Devolución de dorsales
Aquellos corredores que no puedan participar en la nueva fecha y deseen devolver su dorsal podrán hacerlo. El proceso de devolución se habilitará el lunes 29 en el polideportivo municipal en horario de 11:00 a 13:00 y de 17:30 a 19:30 horas.
Desde la organización han agradecido la comprensión de los participantes y han extendido la invitación para el 4 de enero para "disfrutar juntos de la San Silvestre como se merece".
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE ALMENDRALEJO
"Los bombardeos rusos buscan doblegar a Zelensky con sufrimiento: un millón de ucranianos sin electricidad y miles sin calefacción en un crudo invierno"
Cristina L. Schlichting
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h