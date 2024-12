"El regadío de Tierra de Barros es una herramienta política; están hartando a la gente de tanto engaño"

El regadío de Tierra de Barros ha sido uno de los asuntos que ha copado la actualidad informativa en este 2024 que se acaba. El futuro de este proyecto, que tiene un presupuesto de 350 millones de euros, no pinta bien, toda vez que la Unión Europea ha dejado bien claro que no lo va a financiar. La Junta dice apostar por el regadío, para el que cuenta con una partida de 20 millones de euros en unos presupuestos, de 2025, que aún no se han aprobado.

Desde Apag Extremadura, su presidente, Juan Metidieri, afirma tajante que los gobiernos nacional y autonómico lo utilizan como herramienta política de engaño al agricultor.