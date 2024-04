Ramírez, sobre las mascarillas: "La Guardia Civil debe tener más idea que la presidenta de la Junta"

La presidenta de la Junta de Extremadura ha afirmado que la UCO “está investigando” el caso de las mascarillas de Almendralejo.

El delegado del Gobierno apunta que la Guardia Civil “no ve indicios de delito” y que lo que se intenta es “mezclar y enredar”.

Pues bien, se le ha preguntado al alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, que ha dicho lo siguiente: “Entiendo que, si la Guardia Civil dice una cosa, con todos los respetos para la presidenta de la Junta, debe tener más idea de lo que está haciendo que la propia presidenta, que no tiene ninguna jurisdicción sobre la Guardia Civil”.

Hay que recordar que el diario Hoy ha publicado que, según fuentes de la Guardia Civil, “no hay indicios de delito” y que la documentación entregada por el SES “está en regla”. Pero Guardiola, a preguntas de la prensa, comunica que ha hecho una llamada a la Guardia Civil y le dicen que está en manos de la UCO.

COPE también preguntó a la Guardia Civil, que no nos podía dar más información “toda vez que se están llevando a cabo investigaciones por otras unidades centrales”.

A todo esto, hay que añadir que al alcalde de Almendralejo le ha molestado que la ciudad esté en el foco de este asunto y que se pueda relacionar el caso con la trama Koldo. Además, ha apuntado que “todo esto se hubiera ahorrado si ese material, que era inservible, se hubiera destruido…” El exconsejero de Sanidad, José María Vergeles, dijo en COPE que no sabía por qué no se eliminó lo que no se no se podía usar.