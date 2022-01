Plataforma 'No al cierre del Ortega': "Se ha engañado a la comunidad educativa de Almendralejo"

Este lunes, a las 9 de la mañana comenzarán las clases en el nuevo colegio Ortega y Gasset, un edificio que no va a albergar un nuevo centro educativo en la ciudad como se prometió en su momento, sino que sustituirá al ‘Ortega y Gasset’ del centro de la ciudad.

La obra se recepcionó el 4 de enero. 160 familias acudieron el pasado viernes a visitar el colegio en compañía del alcalde, el secretario general de Educación y un arquitecto de la Junta.

Van a comenzar las clases en un colegio que no está terminado. Desde la Plataforma ‘No al cierre del Ortega’ no entienden las prisas de la Secretaría General de Educación por abrirlo en el segundo trimestre y no esperar al verano. Álex Gutiérrez, portavoz de esta plataforma, ha indicado a COPE que “el nuevo edificio no está en condiciones óptimas para recibir a 400 alumnos con seguridad y que reciban clases como se merecen, y que los profesores puedan trabajar a gusto. Hay cajas embaladas. El acceso de infantil presenta carencias. Hay unas prisas inexplicables; nadie se lo explica”.

Gutiérrez se pregunta: “¿Qué interés hay de la Secretaría General?

Para la plataforma, “se ha engañado a la comunidad educativa de Almendralejo. No es un nuevo colegio, como se votó en la Asamblea de Extremadura; es un colegio por sustitución, y lo hemos pagado los del ‘Ortega’ y los de ‘San Roque’”.