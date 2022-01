Más de la mitad de las reclamaciones a la OMIC son por telecomunicaciones

Más de la mitad de las reclamaciones presentadas en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Almendralejo durante el ejercicio 2021 son por servicios de telecomunicaciones y lo que más han subido ha sido las consultas por el suministro eléctrico tras el incremento de los precios. En total hubo 1.729 consultas y 212 reclamaciones, según se recoge en la memoria que ha presentado este jueves la concejala de Bienestar Social, Salud y Consumo, Isabel Ballesteros, en rueda de prensa. El 51,4 % de las reclamaciones presentadas pertenecen a los servicios de telecomunicaciones; el 12,26%, a suministro eléctrico; el 5,18 %, a comercio electrónico; el 4,71%, a hogar; el 3,77%, a transportes; el 3,77%, a seguros; el 3,30%, a agencias de viajes; y el resto a otros comercios, hostelería y otros servicios personales. Con respecto a las consultas, aumentan con respecto a las del pasado año, y de nuevo el ámbito de las telecomunicaciones, con un 28%, es el que más acumula. En opinión de la técnica de la OMIC, María Jesús Lallave, hay varios motivos para ello, entre los que se encuentran el volumen de contratos, la desinformación de los consumidores y excesiva confianza en los contratos verbales que se hacen desde casa y la falta de cumplimiento de las condiciones del contrato por parte de las compañías telefónicas, “digamos que la Administración no les pone multas cuantiosas y hasta les compensa pagarlas”. El tipo de consultas y reclamaciones en telefonía no varía a años anteriores: incumplimientos de ofertas con descuentos y paquetes contratados telefónicamente que no coinciden con lo que aplican en las facturas, ausencia de contratos, cargos de servicios no reconocidos por el usuario, pagos a terceros, altas en servicios no contratados, imposibilidad de solicitar bajas, problemas derivados con portabilidades o envío de facturas posteriores a la baja. El comercio electrónico es el segundo sector más consultado, seguido del sector del suministro eléctrico, que es el que más ha crecido. La técnica ha señalado que se ha detectado que en las compras online no se toman medidas de seguridad, por ello ha destacado que “es fundamental antes de comprar saber dónde y a quién se está comprando, así como revisar las condiciones generales de contratación.