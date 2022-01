Manuel pasa de creer en Moreno y Páez a decir que se sienten "secuestrados"

El técnico del Extremadura, Manuel Mosquera, ha dado un nuevo giro a su línea argumental sobre la situación del club tras la derrota ante el Dux.

Hace tres días, después de jugar ante el Talavera en Almendralejo, afirmaba tajante sobre Páez y Moreno: “Creo en ellos”.

Este domingo, Manuel, preguntado por el colaborador de COPE Enrique Castilla sobre si se iban a ir jugadores y qué iba a pasar con el próximo partido, decía lo siguiente: “Solo pido que en dos días resuelvan la situación, o si no, que nos liberen, porque es imposible mantener esto”. Manuel ha dicho que se sienten “secuestrados” y refiriéndose a los inversores ha añadido que si no llega el dinero en dos días, “lo mejor es que no estén”. El técnico gallego afirma que por los campos a los que viaja el equipo “nos hacen favores; lo digo sin demagogias, ni mierdas. Hace falta dinero y hay que ponerlo”.

Preguntado sobre él y por qué continúa al frente, ha aseverado que es “mi profesión, por entereza. En la vida siempre hay que tener esperanza; no hay problemas, hay soluciones. Hay que apurar todo para conseguir las cosas”.

También se ha referido al esperado punto de inflexión tras la victoria en Irún y los 15 días que había por delante para solucionar la situación: “Han dejado perder una oportunidad increíble; no han sido capaces”.

