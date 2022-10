Juan Arias, de Ciudadanos: "Cuando se decidan las candidaturas, ya veremos quién será el candidato"

La única formación política que ya ha anunciado el nombre de su candidato a las municipales de 2023 en Almendralejo ha sido el PSOE, que hace unas semanas comunicó que José María Ramírez repetiría al frente de la lista socialista.

El PP busca un ‘mirlo blanco’, como hemos venido contando en los últimos días. El partido se ha puesto en contacto con varias personas conocidas de la sociedad almendralejense para sondear su predisposición a encabezar la lista de las municipales. De momento, no hay novedades.

En VOX, tras la dimisión ‘obligada’ de la dirección provincial, a la que pertenecía Eloísa Gracia, concejala en el ayuntamiento, se ha instalado la inestabilidad, ya que no se puede asegurar que Gracia vaya a ser ahora la candidata, como todo hacía indicar antes del terremoto provincial.

Y en Ciudadanos, COPE le ha preguntado directamente a Juan Arias, número 1 del partido naranja: “La formación de Almendralejo no tiene ningún problema. Estamos trabajando desde las distintas concejalías, pensamos que de una forma correcta, y no vemos porque no podemos seguir así. Cuando se decidan las candidaturas, ya veremos quién será el candidato”.

Hay que recordar que a Juan Arias le acompañan Macarena Domínguez y Antolín Trigo en el consistorio.