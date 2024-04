Higuero: "El regadío de Tierra de Barros ha sido un engaño socialista"

COPE le ha preguntado al consejero Higuero por el ‘desmentido’ del Gobierno a las declaraciones que efectuó tras reunirse con el secretario de Estado de Medio Ambiente para que Ejecutivo central y Junta fueran de la mano a Bruselas de cara a lograr la autorización para el regadío de Barros.

Higuero salió muy satisfecho de ese encuentro, convencido de contar con el apoyo del Gobierno. Poco tardó la Delegación del Gobierno en llevarle la contraria, afirmando que solo aportarían información y que, en ningún caso, irían a Bruselas.

Unas semanas después del ‘desencuentro’, y a una pregunta de COPE, Higuero ha dicho que el Gobierno “vuelve a mostrar que no quiere que el sector agrario español y extremeño sea una locomotora económica. Tierra de Barros ha sido un engaño socialista”, añadiendo que el proyecto “no puede tirar hacia delante porque Europa no nos lo permite; si no, estos señores lo hubieran licitado en el año 2021, 2022 o 2023. ¿Por qué no lo hicieron? Porque Europa no se lo permitió”.

Higuero insiste en que Gobierno y Junta tienen que ir de la mano para que el regadío sea una realidad.