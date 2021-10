El Extremadura vuelve a naufragar fuera de casa

El Extremadura ha perdido este sábado ante la Cultural Leonesa en el estado Reino de León. Los locales han ganado 2-1, marcando el tanto de la victoria en el minuto 88.

Los de Manuel se adelantaron con un gol de Rubén Mesa en el minuto 21, aunque poco le duró la alegría, ya que Castañeda, de falta, empató en el 24.

La Cultural propuso más que un Extremadura muy pobre en la faceta ofensiva. Sí es cierto que la ocasión más clara, antes del 0-1, la tuvo Pastrana, que estrelló un balón en el palo. El Extremadura apenas dio dos o tres pases seguidos, había pocos efectivos por delante del balón y abusó de los despejes y el fútbol directo. No quiso o no pudo tener el balón. Al final perdió porque la Cultural hizo mucho daño en los balones aéreos. En otras ocasiones, Manuel mete en los últimos minutos a Lolo González, pero el andaluz no jugó un solo minuto. El palo y Kike Márquez evitaron que la Cultural marcara antes, pero en el 88, Amelibia puso el 2-1 definitivo.

El gran Extremadura que estamos viendo en casa se esfuma fuera. El equipo solo ha sumado un punto en sus salidas por 10 en casa.

El próximo partido será el viernes, a las 21 horas, en el estadio Francisco de la Hera, ante el Tudelano.