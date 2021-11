El Extremadura UD se muere

El Extremadura se muere. La sentencia es dura, pero refleja la trágica realidad de una institución que, salvo milagro, acabará siendo historia pasada de la ciudad y de la región, como lo fue el CF Extremadura.

El presidente de la entidad azulgrana, Manolo Franganillo, mostraba su satisfacción, el jueves por la tarde en la Ciudad Deportiva, tras haber llegado a un acuerdo con la plantilla para desconvocar la huelga. Los jugadores son libres para irse enero, cuando comience el mercado de fichajes, y el club les reconoce la deuda contraída en el periodo que comprende el concurso de acreedores. Con este pacto, Franganillo ganaba tiempo para intentar cerrar un prestamista o inversor. El presidente hablaba de “voto de confianza y empatía” entre club y jugadores. Pero todo eso ha quedado en agua de borrajas tras la derrota de este sábado, 0-2, ante el Calahorra.

Es muy triste ver a los jugadores desenvolverse sobre un terreno de juego. Apena contemplar a una afición zombi que acude al estadio por inercia, sin motivación y aliciente, sabedora de que al club de sus amores le aguarda un fatídico final si no ocurre un hecho extraordinario. Hasta la manifestación convocada por las peñas fue un fiasco.

Franganillo hablaba de que disponía de 10 o 15 días para encontrar una solución, pero, a la vista de los acontecimientos, ese plazo de tiempo parece una eternidad.

Manuel pide a la afición “que no se rinda”, que ellos van a seguir “compitiendo”, y sigue mostrando una fe inquebrantable en que el dinero llegará.

Preguntado por COPE si pensaba que el club se moría y que los jugadores ya tenían la mente puesta en marcharse en enero, respondía tajantemente que no.

Manuel hace su papel, procura mantener viva la llama, pero ¿creen los futbolistas y cuerpo técnico en la salvación de la entidad? La respuesta es sencilla: no.

El Extremadura tan solo cuenta con 9 puntos. Hundido en la tabla y sin visos de recuperación, ¿con qué predisposición y ánimo se monta un jugador en un autobús para ir a Vigo, el próximo fin de semana?

Lo cierto es que no se atisba la llegada de un prestamista o inversor; pero no hay que olvidar que el Extremadura tiene bloqueadas subvenciones por un valor cercano al millón de euros. Para que ese dinero entre en las arcas del club, hay que firmar un convenio singular con la Seguridad Social. Y a todo esto, la jueza aun no se ha pronunciado tras la aprobación del convenio con los acreedores, el pasado 27 de septiembre.

En este punto, ya no valen los votos de confianza o la empatía, solo vale el dinero en la cuenta de los miembros de la plantilla, porque el Extremadura camina inexorablemente hacia el fin de su existencia.