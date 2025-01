Las pullas de Oliver al Extremadura: "Cada fichaje es una minibomba en el vestuario"

El técnico del CD Badajoz, Luis Oliver, ha vuelto a acordarse del Extremadura en una rueda de prensa. Es su descargo hay que decir que Oliver contesta a las preguntas que sobre el club azulgrana le plantea la prensa, pero siempre aprovecha la ocasión para tirar algunas pullas.

Sobre los fichajes del Extremadura, ha dicho que “es una moneda al aire”, reconociendo que el conjunto azulgrana ha mejorado mucho con las incorporaciones, pero ahora “no pueden jugar todos y cada fichaje es una minibomba que metes en el vestuario…”.

Oliver también ha sido preguntado por Núñez y Cordero, que fueron capitanes del Badajoz y que ahora juegan en su gran rival en la tercera extremeña. “La decepción viene cuando elevas a los cielos a un futbolista, no porque se vaya al club rival de la ciudad. Si tú no esperas nada de nadie, no te llevas grandes decepciones. Que los últimos dos capitanes del Badajoz se hayan ido al Extremadura, me parece normal, porque pagan el doble o el triple que nosotros…”. Eso sí, Oliver ha tenido palabras de elogio para Carlos Cordero: “Es un chico espectacular y un magnífico futbolista. Es una de las mejores personas que yo he conocido en este mundo del fútbol”.