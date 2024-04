INFORME COPE: Los vínculos de Rubiales e Hidalgo y la plaza en Segunda RFEF por la que pujó Tafur

“Qué casualidad, que otra persona que tiene negocios con la RFEF, que acaba de llegar al Estepona, celebre un doble ascenso. Es calcado a lo que pasó con Piqué en su día al Andorra”. Son palabras de un presidente de un club andaluz, en agosto de 2022, que reproducía, por aquel entonces, el ‘ABC’. Se refería a Juan José Hidalgo, el dueño del Estepona, que acababa de hacerse con la plaza que el Extremadura UD, en fase de liquidación, había dejado vacante en la Segunda RFEF.

Hidalgo, hijo adoptivo de Estepona, había comprado el club para convertirlo en SAD. En aquellos días, se pujaba por la plaza del extinto Extremadura, una plaza subastada por la que se interesó el empresario Daniel Tafur, que acababa de fundar el CD Extremadura 1924. La cantidad final: 512.149,95 euros. Se hablaba de varios clubes interesados, pero apareció por sorpresa el Estepona para llevársela “atendiendo a su mejor mérito deportivo».

De vuelta a la actualidad, y al caso Rubiales, el diario digital El Español publicaba este miércoles que la UCO veía ‘sobrecostes’ en viajes que la Federación Española de Fútbol encargó a Globalia, destacando nexos entre Rubiales e Hidalgo. Según la información, de fuentes de la Guardia Civil, Globalia recibió pagos por 79,5 millones de euros entre 2018 y 2022. De la familia Hidalgo, es un holding empresarial propietario de Air Europa. En 2019, la RFEF anunció la firma de un acuerdo por el que Halcón Viajes, que forma parte de Globalia, pasaba a gestionar, por un periodo de cuatro años, los desplazamientos de la federación.

Volviendo a agosto de 2022, COPE Extremadura te contaba que Tafur nunca tuvo opciones de conseguir la plaza del extinto Extremadura UD a la vista de los motivos esgrimidos por el Comité Nacional de Segunda Instancia, al que había recurrido el CD Extremadura y el Cerdanyola.

El nuevo Extremadura había alegado, en virtud de las circulares publicadas y el reglamento general de la federación, que la plaza debía ser suya ya que ostentaba mejor derecho deportivo, habida cuenta de que había materializado una fusión con el Atlético Torremejía, club que la temporada anterior se encontraba inscrito y participando en una competición. Además, el CD Extremadura había eludido al precedente del Reus, asignándose la plaza atendiendo a un criterio de territorialidad.

La resolución del comité basaba su argumentación en que el CD Extremadura no existía la temporada anterior y, sobre la fusión con el Torremejía, entendía que no podía generar efectos deportivos inmediatos, ya que antes del 30 de junio el CD Extremadura no estaba inscrito en ninguna competición, por lo que no ostentaba derecho deportivo alguno. Además, añadía que la fusión pretendía favorecer una clasificación no obtenida por méritos deportivos, ya que supondría “un fraude de ley y atentado contra los principios elementales de la competición”.

Fuentes del club de Tafur informaron a COPE que nadie les dijo, en un principio, que no pudieran optar a la plaza, pero, ya publicada la circular, al CD Extremadura se le hizo saber que no había lugar a ello y que tuviera cuidado con ciertas circunstancias que podían provocar que sobre el nuevo club recayera la deuda del anterior.

Ahora, con toda la información que está saliendo sobre Rubiales, los Hidalgo, Globalia, Air Europa…, queda la duda sobre lo que pudo haber sido y no fue.