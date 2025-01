Cisqui, sobre Oliver: "No sé lo que pretende. Es un tema que no me interesa"

A preguntas de COPE, el técnico del CD Extremadura, Francisco Javier Diosdado ‘Cisqui’, se ha referido a las palabras del entrenador del Badajoz, Luis Oliver, en las que decía que los fichajes del Extremadura podrían ser “una pequeña minibomba que metes en el vestuario”, porque todos no pueden jugar. Oliver, que reconoció que el Extremadura se había reforzado bien, también comentó que estos refuerzos en el mercado invernal “son una moneda al aire”.

Cisqui, que no quería opinar sobre esas declaraciones, sí se pronunció cuando COPE le planteó si Oliver quería desestabilizar al Extremadura. “No estoy en su mente… Ni se me pasa por la cabeza lo que pueda pensar. No sé lo que pretende. Es un tema que no me interesa”.