Cidoncha: "El Extremadura no es el favorito del grupo, el favorito es La Estrella"

José María Cidoncha, el técnico del Extremadura, ha vuelto a rizar el rizo con sus declaraciones. Sus palabras no dejan indiferente a nadie.

Tras el 7-0 del pasado domingo ante el Usagre, un periodista afirmó que tenía la sensación de que la liga estaba siendo “fácil” para el Extremadura, que, a cinco jornadas para el final de la fase regular, es líder de su grupo con siete puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, La Estrella. Esa reflexión no le sentó nada bien al entrenador pacense, que, sorprendiendo a propios y extraños, se despachó afirmando que “nosotros no somos el equipo favorito. El favorito es La Estrella. Nosotros llevamos veinte meses de proyecto…; pero favorito es La Estrella, que lleva muchos años, que viene de Tercera RFEF… Me fastidia, porque nosotros somos un equipo nuevo”.

No sabemos qué pensará el presidente del club, Daniel Tafur, de estas declaraciones, teniendo en cuenta la gran cantidad de recursos de todo tipo que ha invertido en una entidad que hace unas semanas se convirtió en SAD.

Presupuesto, plantilla, cuerpo técnico, césped, estadio, ciudad deportiva, afición… Cidoncha parece vivir en un universo paralelo o practica la ‘falsa humildad’.

Cidoncha se ha marcado unos mini objetivos, cuando el único objetivo es subir de categoría. No hay más. Que el Extremadura celebre que ya es, matemáticamente, equipo de fase de ascenso es como si el Real Madrid presume de clasificarse para la Champions.

El Extremadura tiene en su plantilla a un buen puñado de jugadores de superior categoría. Futbolistas que han recalado en el club por el proyecto y por el dinero que se les ha ofrecido.

Alguien le debería decir a Cidoncha que está en Almendralejo, donde se lleva viendo fútbol, del bueno y del malo, desde 1924.