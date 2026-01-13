El Extremadura necesita más equilibrio y eficacia: ¿Qué hará David Rocha?

El Extremadura ha decidido dar un volantazo en su proyecto deportivo con la destitución del entrenador Cisqui y la contratación de David Rocha como nuevo técnico. La decisión llega tras una racha de malos resultados, con una derrota ante el Recreativo y un empate en casa contra el Real Jaén, que han colmado la paciencia de la directiva y la afición, que llegó a pedir la marcha del entrenador en el último encuentro.

Una sangría de goles y falta de regularidad

El principal detonante del cambio ha sido la fragilidad defensiva del equipo, que ha encajado 25 goles en contra, una cifra calificada como “una barbaridad”. Lejos de una evolución, la sensación en el entorno del club es que el conjunto ha sufrido una “casi una involución”, mostrando una alarmante falta de regularidad no solo entre partidos, sino dentro de un mismo encuentro. El equipo ha demostrado ser incapaz de gestionar ventajas, encajando goles en todos los escenarios posibles.

Un estilo de presión ineficaz

En Deportes COPE en Almendralejo, Blas Sánchez, Antonio del Hoyo y Ángel Gutiérrez también apuntan al planteamiento táctico de Cisqui, cuyo estilo de presión alta ha resultado a menudo ineficaz y ha provocado un desgaste físico extremo en los jugadores. Según los analistas, el equipo corría “como pollo sin cabeza”, lo que generaba espacios que los rivales aprovechaban. Las declaraciones del ya exentrenador tras los partidos, como cuando calificó al equipo de “valiente” tras perder en Huelva o aseguró tener la “plena confianza del club” poco antes de su cese, han terminado por retratarle.

No por correr más robas más, tienes que correr mejor"

David Rocha, un hombre para la remontada

Con esta situación, el Extremadura se ha puesto en manos de David Rocha, un viejo conocido del club y buen conocedor de la plantilla, pues ha seguido casi todos los partidos del equipo esta temporada. Rocha, que ya salvó al Mérida de una situación crítica, llega con Pardo como segundo entrenador y con la misión de aportar “otro aire” al vestuario. Su llegada no es una improvisación, ya que su nombre se barajaba para integrarse en la dirección deportiva.

Según el director deportivo, Manuel Mosquera, "a Rocha le gusta la presión alta, ser un equipo agresivo y tener el balón". La esperanza es que su método y su conocimiento de los jugadores permitan aplicar estas ideas con mayor equilibrio y eficacia. A pesar de la crisis de juego y resultados, el Extremadura se encuentra séptimo, con los mismos puntos que el quinto clasificado, por lo que el objetivo del playoff sigue intacto a falta de 16 jornadas.

A Rocha la gusta la presión alta, ser un equipo agresivo y tener el balón"

El estreno de David Rocha se producirá este sábado a las 17 horas en el campo del Atlético Malagueño, colista de la categoría. Se presenta como una oportunidad ideal para iniciar la remontada y empezar a sacar rendimiento a jugadores como el recién fichado Manu Ramírez, que ya dejó destellos de calidad. El reto de Rocha será asentar un equipo a nivel táctico y exprimir el potencial de una plantilla diseñada para cotas más altas.