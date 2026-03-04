¿Dónde estaría el Extremadura con una mayor aportación goleadora de sus delanteros?

El Extremadura ha dado un golpe sobre la mesa al vencer con solvencia por 3-0 al Lorca Deportiva, un rival directo que le superaba en la clasificación. El equipo mostró una versión muy completa y seria durante los noventa minutos, logrando además su tercera portería a cero consecutiva, un dato que refleja la solidez defensiva que ha adquirido el conjunto azulgrana en los últimos meses.

La mano de Rocha se nota

Desde la llegada del nuevo técnico, el equipo ha corregido los "microcortes" que sufría y se muestra mucho más ajustado y contundente en ambas áreas. El propio entrenador, David Rocha, ha afirmado que cree que "el equipo todavía no ha tocado techo". Una de las claves es la gestión del banquillo, con rotaciones y cambios que mantienen a toda la plantilla enchufada.

Futbolistas que antes no contaban, como Núñez, se han convertido en piezas importantes. El veterano jugador está rindiendo a un gran nivel y aporta inteligencia táctica desde el centro de la defensa. La competitividad ha subido en puestos como la banda derecha, con jugadores como Manu Ramírez, Miguel Cera y Barace, lo que enriquece las opciones del entrenador.

La asignatura pendiente de la delantera

Una de las grandes paradojas del Extremadura es su capacidad goleadora. Es, junto al UCAM, el equipo más realizador del grupo con 37 goles, pero sus delanteros, Frodo y Michael, solo han aportado seis de ellos. Esta falta de acierto de los puntas es una rémora que el equipo compensa con la llegada desde segunda línea, con Manchón (2 goles en el último partido), Diego (7 goles) o Manu Ramírez como protagonistas.

Manchón y Luis Nicolás, las revelaciones

Dos nombres destacan por su crecimiento esta temporada: Luis Nicolás y Manchón. Manchón, que llegó desde Primera Extremeña, está marcando las diferencias en Segunda RFEF y demostrando un gran potencial. Por su parte, Luis Nicolás se ha consolidado en una posición de gran responsabilidad, siendo uno de los futbolistas que más balones roba del equipo.

Actualmente, el Extremadura se encuentra a siete puntos del líder, el Águilas, y a cinco del segundo, el Recreativo, aunque con un partido aplazado pendiente contra el Melilla. El próximo reto será este domingo a las 12:00 contra el Almería B, un rival ante el que no cabe confianza tras la experiencia negativa frente al Malagueño.

En cuanto a la actualidad del CD Badajoz, el ambiente parece enrarecido a pesar de la victoria ante el Montijo. Han surgido rumores sobre una posible destitución del técnico, Miguel Ángel Ávila, si no se hubiera ganado, aunque desde el club se niega esta información. Los datos avalan al entrenador, que solo ha perdido un partido y ha sumado 30 de 39 puntos posibles, metiendo al equipo en la pelea por el playoff de ascenso.