DEPORTES COPE EN ALMENDRALEJO I 24-03-26

El CD Extremadura encara el tramo final de la temporada en un momento clave. Tras sumar siete de los últimos nueve puntos, el equipo se ha situado a las puertas de los puestos de fase de ascenso y mantiene intactas sus opciones de asaltar el liderato, que se encuentra a solo cuatro puntos. La plantilla, ahora bajo la dirección de David Rocha, ha convertido su estadio en un fortín, ganando los cinco partidos disputados en casa. El próximo desafío será este domingo a las 17:00 horas ante la Deportiva Minera en Almendralejo.

Una superioridad sin premio en Estepona

A pesar de la buena racha, el último empate (1-1) contra el Estepona dejó un sabor agridulce. El equipo fue claramente superior, generó cuatro o cinco ocasiones claras y mereció la victoria, pero se escaparon dos puntos valiosos. Este resultado fue especialmente frustrante, ya que el rival apenas inquietó la portería extremeña, salvo en la jugada del gol. El equipo compitió a un gran nivel pese a las importantes bajas de Manchón, Luis Nicolás y la lesión de Zarfino a los 15 minutos de partido.

Nombres propios: de la explosión de Diego a la incógnita de Zarfino

El gran momento de forma de Diego Díaz es una de las claves del equipo. Con 11 goles, el atacante está mostrando un nivel espectacular, no solo en la finalización, sino también fabricando sus propias jugadas y aportando en defensa. “La gran diferencia es que Diego se ha fabricado el 90 por ciento de los goles”, señalan Blas Sánchez, Antonio del Hoyo y Ángel Gutiérrez. Su rendimiento es vital para las aspiraciones del club.

La gran diferencia es que Diego se ha fabricado el 90 por ciento de los goles"

La principal preocupación ahora mismo es el estado físico de Zarfino, que tuvo que retirarse en Estepona por problemas musculares. Aunque no parece una lesión grave, su baja sería un duro golpe. El cuerpo técnico se enfrenta a la difícil decisión de arriesgar con su participación o reservarlo para los siguientes partidos. Por otro lado, la decepción por el rendimiento de Frodo, fichado como el máximo goleador de la categoría, es evidente.

El escándalo del Águilas-UCAM salpica al grupo

La jornada también ha estado marcada por el escándalo ocurrido en el Águilas-UCAM. El partido, de máxima rivalidad, terminó con un acta arbitral que refleja una supuesta agresión a un asistente y graves incidentes que se han hecho virales. Se espera una sanción ejemplar para el Águilas, que podría incluir el cierre de su estadio. Este hecho podría alterar el desenlace de la competición en un grupo donde el Xerez CD es el nuevo líder con 51 puntos, seguido por Minera (50), UCAM (49) y Águilas (49), mientras el Extremadura es sexto con 47.

El Extremadura afronta el partido del domingo contra la Deportiva Minera con la ventaja de conocer todos los resultados de sus rivales directos, ya que el resto de la jornada se disputa el sábado. Ganar en casa es una obligación para seguir con la presión sobre los equipos de cabeza y consolidar sus aspiraciones en estas últimas seis 'finales' que restan. Como apuntan los analistas, “ganar partidos es muy complicado, y fuera de casa más”, lo que obliga al equipo a no fallar en su feudo.