"Volver a Almendralejo es como reconectar con una parte de mí"
Inma Rubiales, pregonera en las Fiestas de la Piedad de su ciudad natal
Almendralejo - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Almendralejo vive ya sus Fiestas de la Piedad, que se van a celebrar hasta el día 17. Cinco días de diversión y también con un carácter religioso muy marcado, con el fervor a la patrona, la Virgen de la Piedad.
El día 14, por la noche, tiene lugar el acto central de las fiestas en el atrio de la Piedad, con la coronación de la reina de las fiestas y la bendición del primer mosto. Este año, el pregón correrá a cargo de la escritora de Almendralejo Inma Rubiales.
Inma, de tan solo 23 años, es un todo un fenómeno de la literatura juvenil. Ha escrito ya siete novelas; la primera, en 2019, en la plataforma gratuita Wattpad. Su éxito, imparable, le permitió dar el salto al papel. Su carrera es meteórica.
En COPE Extremadura, Marta Gallego ha hablado con ella.
Escucha en directo
COPE ALMENDRALEJO
"No solo son las condiciones meteorológicas adversas o la nefasta gestión forestal, la mano del hombre está detrás del 96% de los incendios"
Antonio Herráiz
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h