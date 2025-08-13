"Volver a Almendralejo es como reconectar con una parte de mí"

Almendralejo vive ya sus Fiestas de la Piedad, que se van a celebrar hasta el día 17. Cinco días de diversión y también con un carácter religioso muy marcado, con el fervor a la patrona, la Virgen de la Piedad.

El día 14, por la noche, tiene lugar el acto central de las fiestas en el atrio de la Piedad, con la coronación de la reina de las fiestas y la bendición del primer mosto. Este año, el pregón correrá a cargo de la escritora de Almendralejo Inma Rubiales.

Inma, de tan solo 23 años, es un todo un fenómeno de la literatura juvenil. Ha escrito ya siete novelas; la primera, en 2019, en la plataforma gratuita Wattpad. Su éxito, imparable, le permitió dar el salto al papel. Su carrera es meteórica.

En COPE Extremadura, Marta Gallego ha hablado con ella.