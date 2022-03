Ramírez: "Me gustaría que gente de Almendralejo retomara un proyecto de fútbol"

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, se ha referido este martes a la desaparición del Extremadura, que ha calificado con una “tragedia que todos veíamos venir”.

Estas son algunas de las frases que ha dejado el primer edil:

“Ha habido momentos en los que he tenido demasiadas esperanzas; cuando acudió el grupo de empresarios sevillanos, parecía que se podían enderezar las cosas y luego no fue así. Hay que entender que el club tiene unas deudas muy importantes. Almendralejo es una ciudad pequeña y los inversores se tienen que pensar la rentabilidad”.

“Lo dije: era una calamidad que Almendralejo se quedara sin fútbol, por lo que significa de empleo directo e indirecto y por la afición, fundamentalmente, que se había recuperado y rejuvenecido en los últimos años. Para ellos ha sido un mazazo”.

“Con respecto a Franganillo, hablé con él y se lo he expresado, y no me duelen prendas decirlo: se pueden cometer errores, y en los últimos tiempos, con los medios y con la afición, no ha habido una conjunción, pero, aparte de eso, ha puesto su tiempo y su dinero y ha perdido mucho dinero, y ha intentado lo imposible hasta los últimos momentos. Me consta que lo ha estado intentando hasta el último momento”.

“Hace ya días, he tenido llamadas de gente que quiere iniciar proyectos. El fútbol en Almendralejo no se puede acabar. Hay una afición e instalaciones. Me han llamado al menos tres, pero, por respeto, no me parecía, mientras no se certifique, entrar a hablar con alguien. Me gustaría que gente de Almendralejo retomara un proyecto que tuviera en cuenta la cantera”.

“Se ha metido mucho dinero las instalaciones por parte del Extremadura. Mi preocupación es el ‘Francisco de la Hera’, el terreno de juego; como lo dejemos ir, nos costará 20 veces más mantenerlo. La temporada que viene, si puede ser, puede empezar un nuevo proyecto contando con los chavales de Almendralejo, con la cantera. Estaremos para apoyarles”.

“Esperemos que en el futuro se pueda revertir todo esto: hay mimbres, hay historia, hay afición y hay gente que se eche para adelante”.