La Plataforma contra la contaminación de Almendralejo he hecho públicos algunos documentos relativos al abastecimiento de la capital de Tierra de Barros que datan de diciembre de 2014, hace casi una década.

Por aquel entonces, el presidente de este colectivo, Félix Lorenzo, había solicitado información al respecto.

El 17 de diciembre, Confederación Hidrográfica del Guadiana dio salida a un escrito, con fecha 9 de diciembre, en el que se afirma que en el Plan Hidrológico de la parte española del Guadiana se recoge la asignación del abastecimiento a la ciudad “a partir de 2015 al origen embalse de Villalba, que suministrará el 83,4 por ciento de la demanda”. El resto se asigna al Guadiana.

El proyecto de mejora se componía de tres fases: hacer unos nuevos depósitos, que se hicieron (El Escobar), traer agua de Villalba a Almendralejo y a otras localidades y mejorar el abastecimiento a Mérida. La segunda fase es la que sigue pendiente una década después.

Félix Lorenzo se pregunta: ¿Qué han estado haciendo las administraciones? “Es una pelea entre administraciones. Si se tiran la pelota, no vamos a ningún sitio”; y ha añadido que “ya nadie pone en duda de que el agua del Guadiana es un peligro. Hasta el mismo alcalde, ha reconocido que en alguna ocasión no se pueda suministrar agua potable porque no se pueda potabilizar”.