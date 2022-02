Manuel Mosquera: "Si no llega el dinero, no jugaremos el próximo partido"

El técnico del Extremadura, Manuel Mosquera, ha confirmado en sala de prensa que “este es el último partido que jugamos en estas condiciones. Nuestro compromiso era llegar hasta aquí. La solución, en teoría, tiene que la próxima semana. Nos ponemos en manos del presidente. Si no llega el dinero, no jugaremos el partido; no estarán ni los jugadores ni el cuerpo técnico. Hemos llegado hasta aquí, explicando por qué llegamos hasta aquí”.

Manuel ha añadido que “estoy muy orgulloso de estar aquí. Almendralejo es mi pueblo. Es un orgullo que no lo va a cambiar ninguna situación límite de un equipo. No estoy quemado. El objetivo es salvar el club y lo hemos llevado a rajatabla, y hasta aquí hemos llegado. Sí confiamos en que llegue el dinero y se arregle todo. Volvería a repetir todo lo que he hecho en esta situación”.

Las próximas horas, serán determinantes en el devenir del Extremadura. Toda la historia que se ha escrito en los últimos meses y que parecía no tener fin acabará esta semana para bien o para mal.