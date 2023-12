La Junta considera "viable" el cultivo en 542 ha del regadío de Barros afectadas por la Red Natura

La Junta considera "perfectamente viable y rentable" el cultivo en 542 hectáreas del proyecto de regadíos de Tierra de Barros analizadas en el informe de afectación a Red Natura de la Dirección General de Sostenibilidad, pues se podrá hacer en intensivo en lugar de superintensivo, como en la práctica totalidad de las 15.000 hectáreas del proyecto.



Así lo ha señalado en la Comisión de Agricultura de la Asamblea el director general de este departamento, Germán Puebla, a preguntas del PSOE. Ha explicado el informe llevado a cabo sobre las 3.200 hectáreas que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y ha señalado que requerían un análisis más exhaustivo sobre cómo podría afectar a la biodioversidad.



Según Germán Puebla, de las 15.170 hectáreas de que consta el proyecto, se informa favorablemente sobre su transformación en cultivos leñosos o en intensificación en el 96 por ciento de la superficie, en el 4 por ciento restante se limita a leños de 300 pies por hectárea para olivar o viñedo en vaso.



En el resto de la superficie, unas 64 hectáreas (0,4%) no se podrá realizar la transformación a cultivo leñoso alguno, ya que no se puede compatibilizar con las áreas para las aves.



Sin embargo, Germán Puebla ha defendido que para el resto de las hectáreas en las que también debe haber ciertas limitaciones, se ha optado "por el sentido común" y por buscar "soluciones intermedias".



Así, si no se puede optar por el cultivo superintensivo, se opta por el intensivo, que en el caso de Tierra de Barros es "perfectamente viable", como son olivar de 300 pies por hectárea, una densidad, que, según ha remarcado, "se usa en muchas zonas olivareras" y que " perfectamente defendible y rentable".



"Ya me gustaría a mí que el agricultor pudiera decidir y poner otros cultivos, pero prevalece el sentido común", ha asegurado Puebla, que ha rechazado, como le ha acusado el portavoz del PSOE, Valerio Rodríguez Casero, de mentir a la comunidad de regantes, y le ha instado a "sentarse con ellos".



A juicio del portavoz socialista, la Junta ha mentido a los regantes al asegurar que había solucionado el problema, cuando la realidad es que hay unas 600 hectáreas en las que no se podrá cultivar en superintensivo.