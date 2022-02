Franganillo anuncia la liquidación del Extremadura: "Pido perdón, me siento triste y apenado"

El presidente del Extremadura, Manolo Franganillo, ha comparecido este lunes en rueda de prensa en el estadio Francisco de la Hera, donde ha anunciado la liquidación del club, después de la segunda incomparecencia, el pasado sábado, y la falta de la inyección económica para salvarlo.

Estas son las declaraciones más significativas de Franganillo:

“Es un día no deseado por nadie. Es una situación muy complicada desde hace mucho tiempo, y después de los acontecimientos que se han dado y de los que se producirán dan como resultado una liquidación del Extremadura”.

“El viernes había tres operaciones abiertas. El administrador concursal ponía como requisito, no la declaración de intenciones y los movimientos que se estaban dando, sino el dinero contante y sonante, y no llegó en la fecha límite”.

“Se ha llegado a esta situación por el incumplimiento del contrato por parte de Khalifa, al que le ha fallado su fondo. Eso aceleró un proceso de descomposición de todas las áreas del club. Empezamos a tomar otras determinaciones a través de vía préstamo o de inversores para solucionarlo, pero no hemos podido. No ha habido un día en el que no lo haya intentado”.

“Siempre puse mis acciones a coste cero para salvar el club. Pienso que se podía haber prolongado el tema de la liquidación. Ha habido interés de inversores. Se recibieron muy tarde tres tipos de forma de entrar en el club. Había posibilidades”.

“Creo que se podía haber aguantado un poco más. Bernardo (administrador) estaba un poco cansado de la situación. No quiero echarle cosas negativas, porque ha tenido un talante y esfuerzo encomiables. Para nosotros era clave su llamada al cuerpo técnico y jugadores para jugar el sábado y haber apurado un poco más; pero no puede tener ningún reproche, solo admiración por todos los que han estado en el club”.

“Me he separado de afición. Me arrepiento de haber estado alejado de la afición y de vosotros (prensa). No he sido capaz de gestionar esta situación porque estaba empecinado en el dinero y quizá estaba perdiendo otros valores. La afición es el valor más grande. Dejamos un legado, unas instalaciones que nada tienen que ver con las que había. Hay gente muy válida en Almendralejo que no tardará mucho en sacar un nuevo proyecto. Almendralejo necesita fútbol”.

“Me preocupa mi familia y mi entorno. Tengo que asumir también que he sido diana positiva cuando era todo positivo; ahora tengo que aguantarlo, porque me dolería que los dardos no fueran a mí. Tengo que respetarlo; he fallado a mi gente y a mi afición. Desde el respeto, tengo que encajar cualquier tipo de crítica”.

“Nunca he perdido la fe, y pensaba que lo iba a solucionar. Nunca pensé que no pudiera entrar el dinero para salvar este proceso. Todo se ha ido oscureciendo. Pido perdón, me siento triste y apenado”.

“No hubiera hecho la ampliación de capital; el fútbol tiene trampa. El éxito o morir de éxito en una ciudad como la nuestra te puede llevar al fracaso”.