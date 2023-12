Elsa Tortonda: "La Voz ha sido una ventana, pero no se ha visto todo lo que puedo llegar a dar"

El alcalde de Villafranca de los Barros, Francisco Jiménez Araya, ha recibido a Elsa Tortonda, ganadora de La Voz 2023, a la que ha denominado como una “conquistadora de sueños”.



En su despacho, acompañado de varios concejales, el alcalde ha mantenido un encuentro con la cantante, natural de Villafranca, cuya población se ha volcado para que ganara este concurso musical.



“El pueblo de Villafranca ha vibrado y se ha emocionado contigo”, le ha dicho Jiménez, que ha trasladado su enhorabuena a esta joven de 19 años que estudiaba Periodismo en Sevilla, pero que ahora va a apostarlo todo por la música.



“Mi idea era continuar mis estudios pero si no aprovecho ahora no voy a tener otra oportunidad así nunca”, ha declarado Elsa en rueda de prensa, donde ha contado que por ahora ya se ha reunido con los productores de Universal Music.



“El premio es sacar un single y si funciona y todo va bien, sacaremos un disco”, ha explicado emocionada, aunque reconoce que todavía no ha tenido oportunidad de leer el contrato con la discográfica, que es el premio de La Voz, y desconoce cuáles serán sus próximos pasos.



“Esto es un empujón para poder cumplir el sueño de dedicarme a la música. La Voz ha sido una ventana, pero no se ha visto todo lo que puedo llegar a dar y es lo que ahora quiero conseguir”, ha señalado la villafranquesa.



La extremeña, de 19 años, ya había participado en otros programas televisivos, como Fenómeno Fan de Canal Sur, La Voz Kids, Idol Kids y Got Talent España.



“Nunca voy a poder devolver todo lo que han hecho por mí”, ha dicho Elsa, que comenzó a cantar en la Escuela de Música de la Casa de la Cultura, donde este miércoles ofreció un pequeño concierto a modo de agradecimiento.