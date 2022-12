Carmen Romero, candidata del PP en Villafranca: "Quiero seguir transformando mi ciudad"

En COPE, hemos entrevistado a Carmen Romero, candidata del PP a la Alcaldía de Villafranca de los Barros.

Carmen Romero es licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura. Desde el año 2007 es funcionaria del Ayuntamiento de Mérida desarrollando su actividad en los servicios jurídicos. Es concejal del Partido Popular desde el año 2015 en Villafranca de los Barros, donde actualmente es tercera teniente de alcalde y responsable de las Áreas de Régimen Interior, Empleo, Juventud, Formación y UPV y Participación Ciudadana.

En COPE se ha mostrado, “muy ilusionada, con muchas ganas de trabajar y de seguir transformando Villafranca. Me encanta lo que hago. La gente me acompaña y me dan cariño y ánimo”.

El PP gobierna con Ciudadanos, que ostenta la Alcaldía. Carmen Romero ve posible que el PP gane por vez primera las elecciones en Villafranca. Afirma que no sabe qué va a hacer Ciudadanos y añade que se lleva bien con el candidato del PSOE, Francisco Jiménez Araya.

Romero considera que, en la época socialista, “Villafranca era una ciudad más oscura” y apuesta por un PP “renovado”.