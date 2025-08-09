El actor Jesús Lozano se recupera de un paro cardiaco: "Sabía que para mí se había acabado lo más lindo de este mundo"

El actor extremeño Jesús Lozano ha vuelto a nacer. El pasado día 1, cuando representaba a Alfonso X en el Festival de Alcántara, cayó fulminado sobre el escenario. Se le paró el corazón. Gracias a un desfibrilador y a la rápida intervención de la organización del propio festival, Jesús puede contarlo.

Tras el suceso, fue evacuado al hospital de Cáceres. Actualmente, se encuentra ingresado en el hospital de Mérida. Evoluciona favorablemente, pendiente de más pruebas en los próximos días.

Su compañera, Inma Cedeño, ha agradecido la atención y el interés de todas las personas que evitaron un fatal desenlace: El teatro no solo nos da vida. Esta vez, le salvó la vida a Jesús.

Durante la función de Alfonso X, la última cantiga, en el Festival de Teatro Clásico de Alcántara, Jesús sufrió una parada cardiorrespiratoria. No fue un desvanecimiento. No fue un infarto. Su corazón se detuvo.

Y se salvó porque estábamos en un lugar preparado, con desfibrilador y con personas capaces de actuar con rapidez y sin dudar.

Los médicos lo han dicho con rotundidad: si esto le hubiera ocurrido en casa, probablemente hoy no lo estaríamos contando.

Hoy Jesús está estable, consciente, de buen humor. Ha comido, ha dormido y ha empezado a recuperar fuerzas. Lo más crítico ha pasado.

Ahora queda identificar el origen exacto del problema y tomar medidas. Ya ha sido trasladado del Hospital de Cáceres al de Mérida y está en planta, controlado y cuidado con todo el rigor necesario.

El actor Jesús Lozano, como Alfonso X

Quiero expresar de forma especial nuestro agradecimiento a Rocío, gestora del Festival de Teatro Clásico de Alcántara, por su actuación inmediata y ejemplar en la gestión de la emergencia sanitaria. Su firmeza, su claridad de criterio y su humanidad fueron decisivas para activar el protocolo, coordinar a los equipos y protegernos en un momento de absoluto caos. Jesús está vivo también gracias a ella. Además, ha hecho todo lo posible por preservar nuestra intimidad y evitar la difusión de imágenes comprometidas que podrían habernos causado mucho dolor. Su respeto y su profesionalidad nos han hecho sentir protegidos y cuidados.

En los próximos días iré compartiendo por aquí su evolución. Muchísimas gracias a todos por vuestro cariño. Un fuerte abrazo de parte de Jesús

El actor es consciente de que la salud es lo primero; es muy difícil que vuelva a interpretar a Alfonso X

El propio Jesús Lozano también se ha expresado en las redes sociales, haciendo una reflexión sobre lo ocurrido. Natural de Almendralejo, actor y director de La Diosa Cómica, escribe y representa sus obras. Tras lo ocurrido, es consciente de que es muy difícil que vuelva a representar a Alfonso X, en un papel que exige mucho y en el que pone toda su pasión.

Jesús, aun convaleciente, ha tenido la deferencia de hablar con COPE Extremadura.