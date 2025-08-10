¿Por qué hay tanta diferencia en el precio del litro de combustible entre las gasolineras?

¿Por qué hay diferencias de hasta 25 o 30 céntimos en el litro de combustible entre unas gasolineras y otras? ¿Es el mismo producto o las calidades varían? Estas y otras preguntas se las hemos planteado a Fernando Mena, presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Extremadura.

Hay diversos motivos para explicar estas variaciones en un "mercado liberalizado". Por ejemplo, si se trata de gasolineras urbanas o rurales, si están en una autopista o autovía o si tienen empleados o son de autoservicio. También hay un factor de confianza del cliente por una estación de servicio.

En una misma gasolinera también hay diferentes precios, teniendo en cuenta la clase de aditivos que lleva el líquido. "Es un mercado con muchos componentes, con muchas variables", apunta Mena, quien añade que "el aditivo es muy importante".

Actualmente, el gasóleo puede variar entre los 1,3 y 1,5 euros por litro.