La Feria de Zafra reunirá a 2.000 cabezas de ganado y más de 60 expositores

La Feria Internacional Ganadera de Zafra (FIG) y la Feria Tradicional de San Miguel 2025 se va a celebrar del 2 al 7 de octubre, permitiendo el regreso del ganado rumiante tras las restricciones del año pasado debido a la lengua azul. Se contará con aproximadamente 2.000 cabezas de ganado, incluyendo bovinos, ovinos, porcinos, caprinos, caballos y aviar.

El alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández, ha destacado que la feria es el certamen ganadero más importante de España y uno de los mejores de Europa, gracias a su organización, el trabajo conjunto del personal, asociaciones ganaderas y expositores, que superan los 600 en número.

Cartel de la Feria de Zafra

Se han realizado mejoras en las instalaciones, como el nuevo salón de actos, bebederos y una zona didáctica. Además, se inaugurará el Puesto Sanitario Asistencial Avanzado el 3 de octubre, con participación de autoridades de la Junta de Extremadura

Se resaltarán las actividades técnicas y jornadas que se desarrollarán durante la feria, que incluyen la exhibición de razas, como la Asturiana de los Valles, Berrenda negra y colorada, la ovina Dorper y el asno andaluz, en peligro de extinción. La feria cuenta con una amplia programación profesional, lúdica y comercial.

En general, todo apunta a que la feria se desarrollará con normalidad, con protocolos de desinfección y vacunación para garantizar la seguridad de los animales y visitantes. Además, se destaca el ambiente positivo en el sector porcino y la celebración del 50 aniversario de la Asociación del Merino.

