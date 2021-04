Una almazara extremeña eliminará sus residuos con larvas de insecto

La almazara de Berlanga "Oleicola Berlangueña” será la primera empresa extremeña en eliminar sus residuos de alperujo, mezcla de orujo y alpechín, mediante un innovador y natural proceso que consiste en el cebado de larvas de mosca en unas naves denominadas “orujeras ecológicas naturales.”

En realidad su nombre técnico es “biodigestor aeróbico” y se trata de una instalación en la que millones de larvas de una inofensiva y singular mosca llamada vulgarmente mosca soldado negra (Hermetia illucens) se comerán todo el desecho que se origina en las almazaras, con la molturación de las aceitunas, es decir el alperujo. Se trata de una forma natural y rentable de acabar con un residuo orgánico cuyo excedente actual se ha incrementado, a causa fundamentalmente de la producción superintensiva de aceitunas, y provoca no pocos problemas medioambientales y de logística.

CONVERTIR EL ALPERUJO EN PIENSO Y FERTILIZANTE

Mediante esta técnica de reciclado natural el alperujo se transformará, gracias a la biomasa de las propias larvas, en materia prima para hacer harina animal y gracias a las excreciones de las esas mismas larvas en fertilizante ecológico: “Las larvas se comen todo el alperujo y después ellas mismas conformarán una materia prima de proteína y grasa de buena calidad muy apropiada para la fabricación de piensos animales, explica a COPE uno de los técnicos de este proyecto. “Esto es muy interesante ya que en los últimos años se ha incrementado considerablemente la demanda de harina para alimentación animal como alternativa a la harina de pescado que normalmente hay que importar y que supone una amenaza para la biodiversidad marina”. “Además”, continúa explicando, “con las propias excretas de las larvas se puede producir un tipo de fertilizante ecológico muy demandado en la actualidad ya que España es el país con más huertas ecológicas declaradas en Europa y el fertilizante que se hace con la excreta de esta larva es ideal para eso ya que está libre de químicos”.

La empresa encargada de construir este primer “biodigestor aeróbico” de Extremadura se llama Bioento Farm S.l. y gestiona instalaciones similares en otras partes del país, así como en el país vecino, en Portugal.

BIOENTOBIOENTO

De momento es la única empresa que se dedica a esto mismo en toda España. En sus planes de futuro para Extremadura contempla la instalación de más biodigestores como el de Berlanga en otras almazaras e instalaciones agropecuarias de la región. Esta misma técnica se podría aplicar en explotaciones de porcino o vacuno intensivo por ejemplo, también en granjas avícolas o en depuradoras EDAR, de aguas fecales.

VIVERO DE MOSCAS SOLDADO

Bioento tiene previsto la construcción, seguramente en Trujillo o en cualquier otra ciudad situada en el centro de la región, de una granja o vivero de moscas soldado o lo que es lo mismo un centro de reproductores de ciclo completo donde nazcan las larvas que después se utilicen para las distintas orujeras o biodigestores ecológicos que se vayan instalando en las empresas interesadas. Para ello se ha iniciado contactos con Avante y la Junta de Extremadura. “Nuestra idea es convertir a Extremadura en una de las regiones con mayor producción de proteína para pienso de origen insectívoro sin impacto medioambiental alguno, y donde más toneladas de residuos se eliminen”, asegura el Consejero delegado de Bioento, Javier Martínez, quien en declaraciones al programa Mediodía Extremadura de la Cadena COPE ha destacado que “estamos ante una industria limpia, perteneciente a la bioeconomía, y a la economía de empleo verde y circular. Nuestro objetivo es reducir los residuos de origen animal y vegetal y contribuir con ello a la transición de un nuevo modelo productivo que reduzca la presión sobre el medioambiente y combata el cambio climático y Extremadura puede ser una referencia en esta materia para toda Europa".

BIOENTOBIOENTO

NO ES UNA PLAGA

Preguntado por los posibles problemas que la cría y reproducción de este insecto podría tener en caso de fugas el representante de Bioento se muestra tajante: “ninguno”. “Hay que tener en cuenta que la mosca Hermetia es una mosca originaria de Hispanoamérica que ya existe en nuestro hábitat, desde 1954, y está extendida por todo el mundo. Es escasa y efímera, limpia, no transmite enfermedades y no supone plaga alguna”, asegura. De hecho en su fase de mosca este insecto ni siquiera se alimenta. Solo se reproduce y no vive más de 8 días.

La mosca Hermetia Illucens o mosca soldado negra, cuyas larvas son utilizadas para los diogestores ecológicos de la empresa Bioento es un insecto perteneciente al orden de los dípteros y según wikipedia “ha ganado gran popularidad en todo el mundo, debido a que sus larvas son capaces de reciclar varios sustratos orgánicos, como los estiércoles, alimentos y desechos de cultivos”. La biomasa producida por la actividad de las larvas puede ser empleada en la alimentación de animales agrícolas como cerdos, gallinas y peces”.