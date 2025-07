Los mejores planes para disfrutar de este fin de semana en Valencia | 11 JULIO 2025

Los mejores planes para quienes quieran salir a refrescar el cuerpo y el alma ya están aquí.

Otra semana más la música es la protagonista en la mayoría de actividades culturales de Valencia: Festival de Jazz, Conciertos de Viveros, Gran Feria de Valencia; los musicales El Fantasma de la ópera y Romeo y Julieta. El festival FAR y el Latin Fest, por destacar algunos.

El Festival de Jazz de Valencia que estamos disfrutando en el Palau de la Música presenta esta semana varios conciertos muy apetecibles.

Esta tarde los amantes de los musicales van a disfrutar del concierto de la Orquesta de Valencia que subirá al escenario de la Sala Iturbi con el proyecto Los clásicos de Broadway, dirigido por César Belda con las voces de Silvia Luchetti, Paco Arrojo y los valencianos Lorena Calero y David Pérez Bayona.

El público podrá revivir los grandes éxitos del teatro musical en directo con los títulos más destacados: desde West Side Story hasta Los Miserables, pasando por Cabaret o El Hombre de la Mancha, por destacar algunos.

Mañana veremos a una leyenda de la guitarra jazz-fusión, Al Di Meola.

En el concierto de este sábado presentará en formato acústico temas propios y versiones de clásicos, destacando su extraordinaria velocidad y precisión.

Pionero en la fusión del jazz con la música del mundo y más allá de su virtuosismo con la guitarra acústica y eléctrica, Di Meola es un talentoso compositor cuya obra resuena mucho más allá de los aficionados a la guitarra. Con premios Grammy, discos de oro y platino y honores que incluyen un doctorado del Berklee College of Music, sigue siendo una fuerza influyente e incansable en la música contemporánea.

Como curiosidad, destacamos que uno de los músicos que le acompaña en esta gira, es español y vive en Valencia. Es el percusionista Sergio Martínez, que además es profesor del campus de Berklee en nuestra ciudad y en breve presentará un nuevo proyecto del que muy pronto hablaremos en la agenda.

El domingo habrá otro concierto del Festival de Jazz protagonizado por el trompetista valenciano Chipi Chacón & Solistas de la Orquesta de Valencia.

El músico, habitual en la escena internacional, se pone al frente de un quinteto de cámara en el seno de la cuerda de la orquesta, explorando arreglos de jazz clásico con un toque sinfónico que contará con la dirección de Enrique Hernandis.

Y del jazz, pasamos al rock duro “gran reserva”, porque esta noche actúa en los Conciertos de Viveros la banda sueca Europe.

Durante más de tres décadas y decenas de millones de álbumes vendidos, siguen tan trabajadores como siempre, realizando conciertos anualmente en todo el mundo y produciendo álbumes que son aclamados por la crítica tanto por los fans como por la industria musical. Un concierto en el que muchos nostálgicos imitarán los movimientos como si tocasen la guitarra eléctrica mientras bailan.

Otro de los conciertos del ciclo de Viveros para nostálgicos es el del próximo martes con The Human League.

La banda británica que ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo ha influido en generaciones de fans y músicos durante más de cuatro décadas, continúa llegando a una nueva generación a través de los sonidos y canciones innovadores que crearon en la década de 1980, que siguen siendo enormemente influyentes incluso hoy.

Y siguiendo en la línea vintage de los conciertos de Viveros, también actuarán Simple Minds. Pero de eso hablaremos la semana próxima.

También esta noche tenemos otro destacado concierto en Valencia el que presenta el ciclo de música FAR Valencia.

Este festival se presenta en su primera edición para iluminar y llenar de música las noches de verano, con un único propósito: llevar la mejor música a esta zona del Mediterráneo. Desde el flow latino hasta el rock más mítico, pasando por la electrónica noventera, rumbitas y mestizaje.

La banda de rock mexicana Molotov y el grupo andaluz de nuevo flamenco Califato ¾ actuarán en directo en unas horas en el auditorio Marina Norte del puerto de Valencia.

Mañana sábado el auditorio Marina Sur recibe lo mejor de la música urbana del momento con el Latin Fest que presenta a Beéle, Emilia, De la Rose y Kapo como cabezas de cartel.

Y entre pentagramas seguimos, aunque en otro formato: el del musical.

El Teatro Olympia estrenó esta semana el musical Romeo y Julieta. La más bella historia de amor “jamás cantada” que se queda en nuestra ciudad hasta el 20 de julio.

El clásico por excelencia de William Shakespeare, adaptado al teatro musical de gran formato, realiza en 2025 una gira por 30 ciudades españolas y Valencia es una de ellas.

Romeo y Julieta, el Musical es una deslumbrante experiencia en la que el espectador se ve transportado al siglo XVI en una de las ciudades más mágicas de Italia: Verona.

El espectáculo cuenta con una impresionante escenografía, iluminación y vestuario, así como unas grandes coreografías, con excelentes luchas de esgrima. Para subir a las tablas un proyecto de tal envergadura se ha compuesto una partitura completamente original creada por César Belda, el director musical del que hablábamos antes con el espectáculo de Broadway del Palau.

Otro musical que se puede ver en Valencia es El Fantasma de la Ópera que se está representando, como no, en el palacio de la ópera valenciano, en Les Arts.

Inspirada en la novela de Gaston Leroux de 1910, Le Fantôme de L'Opéra, El fantasma de la ópera, de Andrew Lloyd Webber, cuenta la historia de un misterioso enmascarado que acecha bajo la Ópera de París.

Se enamora perdidamente de una joven soprano, Christine Daaé, y se dedica a cultivar su extraordinario talento, empleando todos los tortuosos métodos a su alcance.

Durante 2025-2026 el musical recorrerá diversas ciudades del país llevando este gran espectáculo a miles de personas. En Valencia estará hasta el 20 de julio.

El Teatro Talia recibe de nuevo a la divertidísima comedia Por los Pelos.

Por los pelos

Una comedia policiaca para morirse de risa y que no nos cansamos de ir a ver: un asesinato con cuatro sospechosos y dos policías encerrados en una peluquería, en la que el público decide quién es el asesino. Cada día hay un final diferente, según la elección que viene del patio de butacas para una obra que ya ha entrado en Libro Guiness de los Récords.

Eso quiere decir que se puede ir a ver cuántas veces queramos, ya que el final no va a ser siempre el mismo.

El Festival de Música de Cambra de Godella clausura la edición de 2025 este fin de semana.

El festival, que rinde homenaje a Johann Sebastian Bach (1685-1750) en el 275 aniversario de su fallecimiento, y a la obra y trayectoria musical del compositor y director de Ciudad Real, Lorenzo Palomo (1938-2024), acogió un concierto brindado por la soprano Isabel Monar junto con Gyula Stuller (violín), Esther Apituley (viola), Joan Enric Lluna (clarinete), Sebastian Koloski (violonchelo) y Juan Carlos Garvayo (piano).

El Concurso de Música de Cámara de Godella celebra hoy la gran final en el Teatro Capitolio. La iniciativa, una competición de alto nivel centrada en la excelencia artística, cuenta con dos categorías: Concertante, en la que participarán músicos de ensambles que deben tener entre 18 y 30 años; y Novel, para menores de 18 años.

Mañana, el concierto gastronómico volverá una vez más a los Jardines de Villa Teresita de la mano de Quintet L1 Brass.

La presente edición se clausurará este domingo con un multitudinario concierto en el que actuarán los ganadores del Concurso de Música de Cámara y la Orquesta del Festival de Godella, Moonwinds, Ana Lluna (soprano), Ángela Lindo (mezzosoprano), Javier Cuenca (tenor) y Edward Daly (bajo), el coro participativo y el alumnado del curso de cámara, dirigidos por Joan Enric Lluna, que interpretarán obras de Josep Ramón Gil-Tárrega y Bach.

Volviendo al jazz, mañana sábado Jimmy Glass acoge el Tributo a Pat Metheny.

Los músicos Víctor Jiménez, Carlos Medina, Aless Cesarini y Mariano Steimberg ofrecen un recorrido por algunas de las composiciones más emblemáticas de Pat Metheny, revisando su extensa discografía.

La obra de la figura esencial del jazz contemporáneo abarca más de quinientas composiciones, más de cincuenta discos y ha sido reconocida con veinte premios Grammy.

La misma sala recibe la semana próxima a la trompetista revelación Milena Casado que presenta Reflection of another self el martes en la sala del Barrio del Carmen.

La trompetista y compositora, una de las voces más fascinantes del jazz contemporáneo, actúa por primera vez en el Jimmy Glass para presentar su deslumbrante primer disco al frente de su quinteto.

La trompetista de origen español y consolidada en la escena jazzística de Nueva York, ciudad donde reside, ha sido definida por LA Times como “una artista emergente que no te puedes perder”.

La Sala 16 Toneladas presenta en concierto mañana sábado a The Woggles. Llevan más de 30 años fusionando el viejo rock y el soul con su sonido propio, consiguen un directo potente.

También actuarán la noche del sábado Ming City Rockers. Los británicos son una de las propuestas más auténticas y viscerales del punk-rock contemporáneo.

Completará los directos la banda Magic Dildoss que monta una fiesta allá donde va. Si hay una banda que puede prender fuego a un escenario y convertir cualquier sala en un torbellino de garage y diversión, es esta.

El domingo La Fábrica de Hielo presenta dos conciertos en horarios diferentes para quien quiera escuchar música en directo a mediodía y por la tarde muy cerquita del mar.

A la hora del vermú actuará la banda de blues, country & swing Three Cool Cats.

Por la tarde el protagonismo sobre el escenario lo tendrá Kiego y la Only Funk.

Antes, a primera hora de la tarde del domingo, se puede ver el concierto de El Tío La Careta, banda valenciana con ADN mestizo, que actuará en La Casa de la Mar con todo su arsenal sonoro: reggae, rock, ska, punk y Funky.

Caixa Forum Valencia presenta su ciclo Noches de Verano. Unas noches de cultura plena con experiencias llenas de diversión, sorpresa y experimentación. Noches temáticas con tándems artísticos sorprendentes y complementarios donde las disciplinas se entrelazan y amplían nuestra forma de mirar y sentir.

La semana próxima, el miércoles, presenta la Noche de Circo y Juego.

Una velada para jugar, imaginar y descubrir que el mundo puede girar al ritmo de un malabar. El circo sale a la calle para llenar el espacio de vida, de sorpresas y de equilibrios imposibles. Una noche donde la gravedad parece menos severa y la risa más necesaria que nunca. Aquí, el juego se transforma en arte y el arte en un gran terreno de exploración colectiva. También habrá swing en directo y en movimiento para toda la familia.

La semana próxima el jazz seguirá teniendo protagonismo en las noches veraniegas, además en un lugar especial como son los Jardines de L'hort de Trénor que de nuevo acogen otra edición más del ciclo Jazz Panorama.

El 17 de julio actúa el pianista, compositor y productor musical Iván "Melón" Lewis que está considerado como uno de los músicos más influyentes de su generación.

El viernes 18 de julio se podrá ver en directo a Judith Hill la cantante norteamericana que ha colaborado con Michel Jackson y teloneó a Josh Groban en 2013 y a John Legend. La artista ganadora de un Grammy, ha grabado cinco álbumes que se mueven entre el soul, el funk, el rock, el pop y el r'n'b.

El sábado 18 de julio actuará la cantante, pianista y compositora Mar Vilaseca con su proyecto que ofrece una fusión única de jazz, boleros y música latina. La veremos en directo acompañada de su padre, el reconocido pianista Jaume Vilaseca. El espectáculo ofrecerá un repertorio cautivador que conecta el jazz con el bolero, incluyendo temas de "Bebop & Boleros".

EVA MARQUÉS