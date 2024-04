La ZBE de la APR de Ciutat Vella tendrá que adaptarse a la normativa vigente antes del 29 de junio

El PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, denuncia que el reajuste que se hizo de la APR de Ciutat Vella, para reconvertirla en Zona de Bajas Emisiones, no está adaptada al Real Decreto 1052/2022 y tiene la naturaleza de provisional y transitoria. La concejala del PSPV, María Pérez, asegura que deberá adaptarse al real decreto antes del 29 de junio de 2024.

De este modo, tal y como denuncia Pérez, se estarían incumpliendo “todas las premisas” del real decreto de 2022. En concreto: la obligatoria de establecer las restricciones de acceso en función del potencial contaminador del coche, la definición de objetivos cuantificables de calidad del aire en la ZBE, la incorporación de objetivos de calidad acústica, la monitorización del cumplimiento de estas premisas y el sometimiento del proyecto de Zona de Bajas Emisiones a información pública.

Sin embargo, desde el equipo de gobierno, fuentes municipales apuntan que "Le instamos al PSOE que eche mano a la hemeroteca y podrá comprobar que cuando se anunció la ZBE que coincidía con la zona APR en Ciutat Vella, el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ya explicó que no obstante, se trataba de una "solución transitoria y provisional hasta que se apruebe la ordenanza definitiva que regule las ZBE en la ciudad de València, que deberá estar aprobada en un plazo máximo del 30 de junio de 2024”. Por tanto, "el equipo municipal ha sido transparente desde el primer momento y hoy el PSOE se ha inventado algo que no existe y que ya está anunciado y no se incumple ninguna normativa".