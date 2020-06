Vuelta al gimnasio: "estoy muy a gusto, casi lo estrené yo"

Con el cambio de fase llega la apertura de los gimnasios en la Comunidad Valenciana, eso sí, con una serie de medidas de seguridad para conseguir que volver a hacer deporte sea totalmente seguro. En Mediodía COPE Más Valencia hemos hablado con uno de los valientes que este pasado lunes volvía a ejercitarse a puerta cerrada. Guillermo Gallagher cuenta entusiasmado cómo fue la vuelta: a las nueve de la mañana estaba ya allí , básicamente lo estrené yo."

Gracias a esa distancia pude hacer la clase sin mascarilla. Menos mal si no me tendrían que haber recogido en ambulancia

Asimismo el usuario afirma que "para volver a disfrutar de las instalaciones se han tomado ciertas medidas para la seguridad de todos; te enviaban un mail para que solicitases la hora de asistencia vía mensaje de texto. Reservé mi hora y cuando he llegado las medidas de seguridad estaban todas implantadas." Guille se siente animado por la vuelta a la rutina y anima a la gente a que vuelva a su gimnasio; "yo me he sentido muy a gusto y tenemos que volver a la normalidad entre comillas." "Es lo que nos ha tocado vivir, así que lo mejor es hacerlo con buen humor y continuar con nuestra vida."

MEDIDAS EN LOS GIMNASIOS

Según Gallagher "hay un sistema para higienizar las suelas de los zapatos, hidrogel a la entrada y es obligatorio el uso de mascarilla. Yo me apunté a spinning y tan solo había cinco bicicletas cuando lo normal eran más de quince. Gracias a esa distancia pude hacer la clase sin mascarilla. Menos mal si no me tendrían que haber recogido en ambulancia."

"Además cuando se acaba la clase se limpia y desinfecta el espacio. Es importante respetar estas distancias sobre todo también por le personal de limpieza ya que por lo que pude ver están teniendo mucho trabajo extra."