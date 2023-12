VIDEOS | Revive los mejores momentos del primer día del Festival de Villancicos de COPE y la UCV

Por segundo año consecutivo, COPE Valencia y la Universidad Católica de Valencia celebran su festival de Villancicos en la plaza de la Virgen de los Desamparados de Valencia. Villancicos clásicos, propios de los colegios y también de lo más modernos, se han sucedido a lo largo de más de cinco horas, donde todos los transeúntes han disfrutado del espíritu navideño a través de la voz de los más pequeños.

El burrito sabanero, el tamborilero o jingle bells han sido algunas de las canciones más aclamadas por el público.

Feliz Navidad



Ya tenemos todo preparado para dar el pistoletazo de salida al Festival de Villancicos de COPE y la Universidad Católica de Valencia



Cientos de niños pasarán a los largo de estos 3 días para llenar Valencia de espíritu navideño





IALE INTERNATIONAL SCHOOL

El pistoletazo de salida ha venido de la mano del IALE International school que con sus más de cien alumnos han interpretado de forma sublime el Tamborilero, Last Christmars, Jigle Bells y Feliz Navidad. La música forma parte de la vida del colegio y la práctica musical es un potente valor añadido a la formación académica de sus alumnos.

Tal es la importancia de la música en el colegio IALE que posibilita que todos sus alumnos, desde los 5 años hasta finalizar 3º ESO, aprendan a tocar un instrumento, dividiéndose en grupos pequeños dirigidos por profesores especialistas de cada instrumento.

Hoy nos han visitado más de un centenar de sus alumnos, junto a Ramón Gabarda, Director del Conservatorio Ignacio Monzonís.

COLEGIO SAGRADA FAMILIA

Durante varios años el colegio trabajó en la cohesión de un grupo vocal-musical que diera voz a su centro, y después de mucho pensarlo, surgió la iniciativa de crear MIForte.

MIForte no se conformó solo con ser un coro escolar; buscó ampliar sus horizontes a través de la educación musical digital. En el curso pasado, se unieron al proyecto Erasmus + llamado “Digital Musical Learning". Esta iniciativa permitió a los miembros de MIForte conectarse con otros jóvenes apasionados por la música en toda Europa, compartiendo conocimientos y experiencias a través de plataformas digitales.

El coro ha continuado su misión de unir a las personas a través de la música, ofreciendo interpretaciones memorables en diversos escenarios. Joan Marqués, director del coro infantil, e Ildefonso Martos, en el coro juvenil, han guiado a sus jóvenes artistas hacia nuevas alturas, fomentando la creatividad y la expresión musical.

Hoy nos han acercado hasta la plaza de la Virgen de Valencia los villancicos Campana sobre campana, Fum Fum Fum, Ya viene la Vieja, El Tamborilero, Noche de Paz y Feliz Navidad.

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE TORRENT

El último colegio que actuó en la sesión matutina de este primer día del Festival de Villancicos de COPE Valencia y la Universidad Católica de Valencia fue el colegio María Auxiliadora de Torrent. Y su caso es muy curioso, no es que cuente con un coro como tal, sino que por clases, los tutores, junto a todos los alumnos, desde infantil hasta primaria e incluso secundaria, preparan un villancico con mucha ilusión y mucho esfuerzo.

Por ejemplo, esta misma semana se acercaron hasta la parroquia de San José en Torrent y cantaron allí. Lo que más destacan los profesores es la alegría y el cariño que le ponen los alumnos a esta actividad. Hoy hemos tenido con nosotros a 45 alumnos de tercero y cuarto de la ESO, para cantarnos las canciones que han preparado. 3º ESO: Duérmete y 4º ESO: Sueña el niño Manuel respectivamente. Además, y en primicia, han preparado un villancico conjunto para la actuación que han realizado hoy.

Tras un descanso a mediodía la primera jornada de villancicos ha continuado a lo largo de toda la tarde con otros cinco participantes.

Colegio Santa María - Avenida Tres Cruces

El colegio encargado de abrir la jornada vespertina fue el colegio Santa María de la Avenida Tres Cruces y vieneron acompañados de un trompetista.

Con Chano Silvestre a la cabeza como director del coro y profesor de música actuaron 52 alumnas y alumnos de Tercero de Primaria e interpretaron; en el Portal de Belén, Acudiu amb les guitarres, Jingle Bell Rock, Campana sobre campana, Feliz Navidad, Los peces en el río, Niño del Alma, Vaig a portar-li robeta, Arre borriquito, El mosquito, Llega la Navidad y Duerme Niño Jesús.

Colegio Nuestra Señora de Fátima

El siguiente turno ha sido para la Escuela de Música Ntra. Sra. De Fátima que está ubicada en el Colegio del mismo nombre, en la calle Jumilla nº 6 y es una escuela sin ánimo de lucro que nació hace más 20 años como respuesta a la demanda de los alumnos del colegio por recibir clases de música (instrumento, coro...).

Actualmente, no se limita a alumnos del colegio, sino que está abierta a todo tipo de alumnado (adultos, externos, con dificultades de aprendizaje, …) y ofrece una enseñanza musical personalizada.

Son una Escuela de Música dinámica que participa en diferentes eventos y actuaciones, con ganas de emprender diversos proyectos, como el que realizamos antes de la pandemia, involucrando a toda la comunidad educativa, un musical en directo, el cual volveremos a retomar.

Nos han deleitado con Banaha, Canción azul de Cuna, Cantemos a la Mar, El mosquito, Noche de paz, Ding Dang Dong, Una pandereta suena, En la más fría noche, Nadal de Colors, Jingles Bells y We wish you a merry Christmas.

Col•legi Sant Bertomeu de Godella

Por la plaza de la patrona de los valencianos también ha pasado el Cor de Nadal del Col•legi Sant Bertomeu de Godella. Nada más y nada menos que con cien coralistas han sido los que se han acudido para participar en el Festival de Villancicos de COPE Valencia. Un coro creado en 1989 en Godella, Valencia, en el seno de la parroquia de San Bartolomé. Han cantado cinco villancicos; Una estrella sin nombre, ¿De dónde provienes?, Hoy Madre, Una nit clara, El Belén del mar.

El coro de Navidad del colegio Sant Bertomeu nace diciembre pasado porque querían participar en nuestro certamen navideña. Este año han vuelto a convocar la actividad y ha sido un éxito total. 110 coralistas que han preparado con mucha ilusión unos villancicos quehan encantado a todos los presentes.

Colegio la Anunciación

51 alumnos del colegio diocesano la Anunciación se dieron cita en el festival junto con Amparo Ibáñez para deleitarnos a todos los asistentes. Los villancicos que han preparado para esta actuación son los siguientes: Banaha, Siyahamba, Burrito Sabanero, Done´m L´Aguinaldo y La Luz que Nace en Ti.

A través de su coro, el colegio inculca a los más pequeños valores como fomentando el esfuerzo, el trabajo en equipo, la solidaridad, el compromiso y la disciplina.

Coro Enclave

El Coro Enclave cerró este primer día de Villancicos. Enclave nace de la idea de formar un coro diferente. Es un proyecto que surgió en Valencia hace siete años, y fue creciendo con los niños. Comenzaron dando conciertos, pero enseguida descubrieron en el teatro su seña de identidad. Se convirtieron en un coro que escribe y representa también musicales y graba discos. Enclave se compone de 4 grupos, según la edad de los niños: Clave de Sol, de Fa1 de Fa2 y de Do. Y la quinta clave, la de universitarios y adultos: Sinclave.

En su camino han hecho grandes amigos, y cada año somos más, como vemos hoy en nuestro escenario, con las 135 personas que nos acompañan. Entre ellas está Javi Reig que es el Director del coro y le va poniendo banda sonora a la vida cada segundo.

