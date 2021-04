València registra hasta cinco avisos de suicidio al día

Preocupación en el área de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València por el incremento del número de avisos por intento de suicidio que ha recibido el 092 durante las fiestas de Pascua y Semana Santa. En abril se han recibido 56 de estas llamadas, lo cual supone una media de 5 atenciones por día en la ciudad de València. Además, desde enero se han recibido un total de 451 avisos.

Según el regidor de Protección Ciudadana, Aarón Cano, “este aumento ha sido significativo desde que empezó la pandemia, que está afectando la salud de muchas personas”, al mismo tiempo que anuncia que trabajarán “junto con el área de Sanidad del Ayuntamiento para afrontar esta difícil situación y que empezará con la implantación de una formación a toda la plantilla de Policía Local y Bomberos para mejorar la actuación de los servicios de emergencia en estos casos”.

Por lo demás, Cano también ha informado sobre las cifras de actuaciones desarrolladas por la Policía Local durante la Semana Santa y la Pascua para hacer cumplir las normas para evitar la expansión de la COVID19.

Por el uso de la mascarilla se han puesto un total de 1139 sanciones. Este apartado hace referencia a infracciones por no llevar mascarilla, no hacer uso de ella de manera adecuada o llevar una no homologada o que no cumple con los requisitos necesarios. Por incumplimiento de las restricciones de movilidad nocturna, la Policía Local ha puesto 614 sanciones. Por participar en reuniones de más personas de las autorizadas, tanto en espacios públicos como privados, se han puesto 521 sanciones, por botellón 114 y 9 a locales y comercios por no cumplir las restricciones de aforo, horario, tabaco o resto de normas anticovid.

En lo referente a fiestas en domicilios, el regidor ha recordado que “la Policía Local en aquellos domicilios que no abren la puerta a los agentes, está denunciando mediante la ordenanza de contaminación acústica”, y ha anunciado que están “haciendo un estudio de los domicilios reincidentes, a los cuales se los aplica la sanción de mayor gravedad”. Desde el mes de enero se ha actuado en 531 fiestas en domicilios y durante este mes de abril en 74, unos datos “que han descendido desde que está abierta la hostelería”, según Cano.

Otro de los temas importantes, son las actuaciones relacionadas con episodios de violencia de género, “que continúan siendo muy elevadas”. También el regidor ha puesto en valor la creación de la unidad de prevención de delitos de odio o unidad de tolerancia.