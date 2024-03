València dedica un millón a necesidades adicionales derivadas del incendio de Campanar

El Ayuntamiento de València destinará un millón de euros a atender necesidades adicionales derivadas del incendio de Campanar ocurrido el pasado día 22 de febrero, y en el que murieron diez personas y el edificio quedó devastado dejando a más de un centenar de familias afectadas.

Así se contempla en los 36,9 millones de la modificación de créditos aprobada este miércoles en el pleno municipal, 35,9 de los cuales proceden del remanente de tesorería para gastos generales, y que también prevén dedicar 4,9 millones a la limpieza de los barrios, 9,8 a la EMT, 1,8 a servicios sociales, 1,6 a fiestas de la ciudad y 1 millón al Palau de la Música, entre otros.

Ejecución histórica del presupuesto

El pleno ha sido informado de la liquidación presupuestaria de 2023, con un resultado positivo de 77,4 millones, y la concejala de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo, ha destacado que los más de mil millones de ejecución presupuestaria son "la mayor de la historia", además de sostener que "la estabilidad financiera del Ayuntamiento está garantizada".

Igualmente, se ha conocido el informe del interventor general municipal relativo a la evaluación del cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla del gasto correspondiente al ejercicio 2023.

Las críticas de la oposición

El concejal socialista Borja Sanjuán ha planteado dudas sobre la modificación de crédito y la ha calificado de "una mentira" porque, a su juicio, no se lo pueden gastar, ya que "las reglas fiscales no están suspendidas y por lo tanto, el remanente no estaría disponible".

Ha recordado que entre 2021 y 2023 el gobierno estatal aprobó una suspensión de las reglas fiscales, que actualmente no sigue en vigor, ha subrayado, y ha asegurado que "el gobierno municipal sabe que todas las previsiones anunciadas se han hecho en función de un dinero que sabe que no puede gastar".

La edil de Compromís Eva Consollá ha centrado su intervención en la liquidación del presupuesto, "una radiografía de la situación económico-financiera del ayuntamiento, y un indicador de la solvencia del ejercicio de la entidad local y el grado de ejecución presupuestaria".

Ha argumentado que el remanente de tesorería refleja la liquidez de la entidad, pero en este caso, ha añadido, la liquidez de 2023 "es 30,70 % menos que en 2022".

Se ha hecho eco de las declaraciones del actual gobierno sobre que el Ayuntamiento de València es el más saneado y con las mayores inversiones en barrios pero ha matizado: "todo ello es el resultado del esfuerzo gestor y del trabajo del anterior equipo de gobierno".

En su réplica, Ferrer San Segundo ha calificado las manifestaciones de Sanjuán de "catastrofistas" y le ha acusado de "alarmar a la población sobre asuntos que no existen".

Además, ha recordado a Coscollà que los datos de 2023 corresponden también a la gestión del gobierno de María José Catalá, quien preside la alcaldía desde mitad de 2023.

Reducción de la deuda municipal

La concejala de Hacienda ha resaltado que la deuda ha pasado "de 232 a 189 millones" tras la gestión del PP y "gracias a la decisión de este equipo de gobierno de no recurrir a nuevos préstamos por 35 millones que el anterior gobierno dejó previstos.

Se ha referido al porcentaje de deuda sobre ingresos, "que al cierre de 2023 es del 18,29 % cuando en 2022, con gestión completa de Compromís y el PSPV, era del 24,15 %".

"Y además en 2023 se han recaudado 44 millones más de impuestos; hemos hecho posible lo que ustedes decían que era imposible: bajar los impuestos e incrementar los recursos y la recaudación", ha concluido.