Valencia aprueba un presupuesto récord para transformar la ciudad con más vivienda y menos impuestos

El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado de manera definitiva sus presupuestos para 2025, que ascienden a 1.251 millones de euros, lo que representa un incremento del 3,3% respecto al ejercicio actual. Así lo ha confirmado la concejala de Hacienda y primera teniente de alcalde, María José Ferrer San Segundo, quien ha destacado que es "una herramienta fundamental para poder invertir". Se trata de las terceras cuentas consecutivas que aprueba el gobierno de la alcaldesa María José Catalá desde su llegada al consistorio.

Amable, segura y habitable: los ejes del presupuesto

El presupuesto se articula en tres grandes ejes. El primero, bautizado como ‘una ciudad más amable’, se centra en el bienestar y la promoción social. En este apartado, la concejala ha destacado la gratuidad del servicio de ayuda a domicilio para personas mayores y vulnerables, así como el aumento a 400 euros de la ayuda por nacimiento para favorecer la conciliación.

El segundo pilar es ‘una Valencia más segura’, una partida que crece más de un 25% para dotar a la ciudad de más policías y bomberos. Ferrer San Segundo ha explicado que el objetivo es potenciar la policía de proximidad, una demanda de vecinos y comerciantes "para prevenir el delito y para disuadir a los que no respetan lo ajeno".

Finalmente, el eje ‘más habitable’ aborda el urbanismo, el bienestar comunitario y, de manera prioritaria, la vivienda. La responsable de Hacienda ha calificado la vivienda como un "problema grave" y ha subrayado el esfuerzo inversor del gobierno actual.

"Para nuestro gobierno, para la alcaldesa María José Catalá, la vivienda es algo fundamental", ha afirmado la concejala. En este sentido, ha detallado que "en 3 años vamos a invertir más de 103,5 millones de euros en hacer viviendas, frente a los 19,1 millones del gobierno anterior en 8 años". Este plan, que busca construir 1.000 viviendas en esta legislatura, supone una inversión mensual de casi 3 millones de euros, en contraste con los menos de 200.000 euros al mes del ejecutivo previo.

La nueva tasa de basuras y la rebaja de impuestos

En materia fiscal, Ferrer San Segundo ha defendido la rebaja de impuestos iniciada al comienzo de la legislatura, como la reducción del 20% en el IBI, la bonificación del 95% en la plusvalía por herencia o la reversión de la subida de la tasa de alcantarillado. "Hemos cumplido con lo dicho", ha aseverado, criticando que la oposición "se niega a que nosotros hagamos esa rebaja fiscal cuando ellos subieron los impuestos al 100% de los valencianos".

Sánchez impone por primera vez en la historia a todos los municipios de España a imponer una tasa de basuras"

La concejala también ha abordado la creación de una nueva tasa de basuras, explicando que es una imposición de la ley de residuos del Gobierno de España. "Sánchez impone por primera vez en la historia a todos los municipios de España a imponer una tasa de basuras", ha criticado. Según ha detallado, la ley nacional obliga a crear una tasa "autónoma y específica" y "no deficitaria", lo que impide a los ayuntamientos subvencionarla.

Votación en un pleno del Ayuntamiento de Valencia

El cálculo de la tasa se basará en el consumo medido de agua, un criterio técnico que se considera un indicador indirecto de la generación de residuos. Aunque la media del recibo será de unos 90 euros anuales por vivienda, Ferrer San Segundo ha precisado que "casi 190.000 viviendas", cerca de la mitad del total, "van a pagar 39,14 euros". El cobro efectivo de esta tasa, correspondiente a 2025, se realizará a partir de 2026.

Los presupuestos también contemplan inversiones en proyectos urbanísticos clave, como la futura reforma de la Plaza del Ayuntamiento, la reurbanización de la avenida Pérez Galdós-Giorgeta o el desarrollo del plan ‘Valentia’ en el centro. Además, se destinan casi 17 millones de euros a la mejora de instalaciones deportivas municipales en barrios como Benicalap, La Torre o San Isidro.