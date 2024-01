"No vacunarse es insolidario", reconoce el Conseller de Sanidad sobre la gripe A y la COVID

El Conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha acudido a COPE Valencia en una semana crucial en la Sanidad Pública, donde además de presentarse nuevo plan de salud mental y adicciones, la incidencia por gripe A y COVID se ha disparado.

Desde los micrófonos de COPE ha invitado a toda la población a que se vacune y además ha aprovechado para agradecer "a las 50.000 personas que el lunes y martes se han vacunado después de haber abierto los centros de salud y sin cita previa". Gómez reconoce además que este es un acto de solidaridad, cívico y de responsabilidad que va a mejorar no solamente la salud del propio vacunado sino de su entorno y, por tanto, de la sociedad en general.





Aprender de la pandemia

Además, el doctor y conseller ha recalcado la importancia de aprender de la pandemia que hemos vivido. "Hay que aprender y tenemos que sacar enseñanzas de la pandemia y, por tanto, todas aquellas medidas que usamos con total normalidad para intentar prevenir infectarnos de la COVID tenemos que meterlas en nuestro inventario mental para que cuando haya una reagudización estacional de virus respiratorios que se transmiten por vía aérea". Recuerda todo aquello que pusimos en práctica y hoy debemos volver a utilizar; "me estoy refiriendo al lavado de manos, ventilación, mascarilla cuando estemos con pacientes de riesgo o mascarillas cuando estemos con sintomatología son cosas que hace dos años las tenemos perfectamente asumidas en nuestra conducta vital de una forma cotidiana y ahora yo lo que estimulo es a que ese uso se rememore y se le dé un rango de total y absoluta normalidad".





Prevenir para no tensionar

Las recomendaciones que el Conseller de Sanidad relata en COPE son según su criterio "la mejor forma de prevenir el hecho de que nosotros nos pongamos enfermos o de que no se pongan enfermos en nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo y que no tensionemos el sistema sanitario público". Un sistema sanitario que recuerda que es que "nos cuida cuando tenemos otras patologías ajenas a la gripe y a la COVID porque les recuerdo que a día de hoy hay patologías cardiovasculares, hay patologías metabólicas, y hay patologías quirúrgicas que intervenir y si tensionamos el sistema por una ausencia de responsabilidad individual estamos siendo insolidarios con los pacientes con nuestros ciudadanos que sufren patologías orgánicas individuales".





Una incidencia poco previsible

Gómez reconoce que "honestamente" no esperaban una incidencia tan alta, "lo que sí que sucede es que ya empezamos a detectar algún signo de alarma, no tanto en la incidencia, sino si en el ritmo de la incidencia y de la semana 51 a la 52 multiplicamos por dos el número de ingresos por patologías de insuficiencia respiratorias agudas y cuando me refiero a respiratorias, me refiero al virus de la gripe, de la COVID, virus respiratorio sincitial etcétera, etcétera.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Salud con mayúsculas

En sanidad, afirma el Conseller en COPE Valencia que "hay un elemento, básico y es que nosotros queremos tratar la salud con mayúsculas y el elemento básico es ir un poquito por delante y un pasito por delante de la afirmación de la enfermedad para promocionar y prevenirla y evitar que la gente enferme. Nuestro primer objetivo es evitar que la gente enferme, porque cuando la gente enferma ya somos reactivos a la enfermedad y yo quiero ser proactivo, por eso empezamos a tomar medidas en el momento que detectamos esta aceleración absolutamente desmesurada e imprevista y el mismo 2 de enero empezamos a alentar las campañas de vacunación.

Además, concreta que empezaron "a tomar medidas de reprogramación de cirugías y digo reprogramación, no desprogramación de cirugías no urgentes, priorizando la patología, la prioridad, uno que son los cánceres; esto para nosotros lo he dicho desde el principio es esencial"

Por otra parte, al ser médico, cuenta en COPE Valencia como "es algo absolutamente normal, nosotros lo hemos cuando tenemos un paciente con una patología cuyo mecanismo de transmisión es la vía aérea, nosotros nos ponemos la mascarilla y en todas las puertas de las habitaciones donde transmisión aérea se pone un cartel para que los pacientes que pasen ahí se lo pongan como medida".