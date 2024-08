Va de vacaciones en familia a Mojácar y alucina con lo que descubre al llegar al apartamento: "Con las prisas"

Imagínate que el día que comienzan tus vacaciones, llegas a tu destino, cargado con las maletas y con la ilusión de comenzar tus días de descanso. Miras a derecha y a izquierda, pero el apartamento que te prometía el anuncio y por el que has pagado no está. Ni rastro de él. Esto mismo es lo que le ocurrió a Cecilia, una oyente de COPE, que llegó con su marido y sus dos hijos a Mojácar y el alojamiento no existía y “el supuesto anfitrión no cogía el teléfono”.

Después del shock inicial y de buscar rápidamente un hotel, Cecilia llamó a la empresa de alquiler vacacional, “muy conocida”, para poder resolver la situación. Esto mismo que nos contaba esta oyente es lo que los expertos denominan fraude vacacional.

Qué es el fraude vacacional

Este tipo de fraude suele darse porque "con la ilusión, las prisas pues, se reserva un apartamento sin verificar nada más y te suelen pedir una transferencia para la reserva, explica Carlos Orts decano del Colegio de Registradores de la Comunidad Valenciana quien además especifica que "normalmente no suele ser demasiado alta la cantidad porque a partir de 400 euros ya empieza el ámbito penal. Entonces tú reservas y cuando vas allí o está ocupado por otras personas o no existe.

El problema que destaca Orts es que "no solo es dificilísimo recuperar tu dinero, sino que también han frustrado unas vacaciones que has preparado con mucho cariño".





Cómo detectar un posible fraude vacacional

Para prevenir este tipo de estafas, “podemos adoptar precauciones, la primera y la más básica sería es pedir una nota simple para saber que el que nos oferta el alquiler vacacional es el propietario del apartamento que nos está ofreciendo, si no es el propietario ya eh habría que empezar a desconfiar”, destaca Orts especificando que el colegio de Registradores de la Propiedad de la Comunidad Valenciana pone a disposición de los valencianos su base de datos y además, “cuesta segundos en la sede electrónica de registradores”.

Además de la nota simple, “también hay que desconfiar de las gangas, si te pueden ofrecer un apartamento fabuloso en primera línea y por un precio muy asequible estas cosas al final lo barato sale caro”.

Otro de los fraudes vacacionales que se cometen es que el apartamento no se parece en nada al de anuncio, en este caso, Orts aconseja "tomar fotos de cada una de las habitaciones para que se pueda acreditar que el precio que se pidió no corresponde al estado del apartamento".

Qué hacer si hemos sufrido el fraude vacacional

Tres acciones fundamentales son las que desde el Colegio de Registradores de la Propiedad recomiendan. La primera ponerse en contacto con la plataforma de alquiler donde hemos realizado la reserva, la segunda llamar a la policíapara que quede constancia y la tercera alertar a las organizaciones de consumidores para que nos asesoren en cómo reclamar nuestro dinero.