Una experta revela por qué el cáncer de mama no se puede prevenir: "Otra cosa son los hábitos"

Una de cada ocho mujeres van a padecer cáncer de mama. Estas cifras muestran que es el cáncer más frecuente entre las mujeres españolas. La buena noticia es que gracias a las nuevas tecnologías y el avance de la ciencia cada vez son más los finales felices, pero no podemos dejar de lado el hecho de que la mejor manera de atajar el cáncer de mama es la detección precoz.

Respecto a la detección precoz, no hay que confundirla con la prevención. En este caso el refrán de más vale prevenir que curar no nos vale. Según la experta radióloga de la mama Cristina Parrilla de Parrilla Julve Radiólogas, "desgraciadamente el cáncer de mama no lo podemos prevenir, ya que la mayoría de los factores que van a predisponer a tener un cáncer de mama no son modificables". Podemos modificar los hábitos que "influyen un poquito. Por ejemplo, la dieta mediterránea es un factor protector contra el cáncer de mama, así como el ejercicio físico, en cambio, el tabaco o el consumo de alcohol va a aumentar el riesgo de padecerlo", afirma Parrilla.

"Lo que sí va a disminuir la mortalidad por cáncer de mama va a ser la detección precoz y ahí es donde juega un papel fundamental la radiología. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos un cribado poblacional que se hace mediante mamografía cada dos años a todas aquellas mujeres que están entre los 45 y los 69 años, esto nos va a ayudar a detectar precozmente un cáncer de mama y va a cambiar el pronóstico y, por lo tanto, la supervivencia".

?? Por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, estaremos en el Mercado de Colon en la Feria Ponte Guapa



Podrás participar en actividades como charlas de profesionales y pacientes, talleres de prevención y un taller para el cuidado de la piel.



???? ¡Acércate y disfruta del día! pic.twitter.com/N8u9olPsEP — Asociación Española Contra el Cáncer VALENCIA (@ContraCancerVAL) October 17, 2023





NO HAY MÁS CÁNCER, SE DETECTA ANTES

Según confirma la experta de Parrilla Julve Radiólogas hay un hecho muy importante a tener en cuenta, y es que "la creencia es que hay más cáncer de mama, pero realmente no es así, es que ahora se detectan más y mucho antes. Detectamos lesiones muy pequeñas que tienen un tratamiento mucho más rápido y mucho más eficaz."

Estas microlesiones son las llamadas microcalcificaciones que no llegan a ser cáncer, son lesiones precursoras "que el día de mañana, si no se quitan, pueden llevarnos a padecer un cáncer de mama". Según Parrilla "con esta detección estamos evitando sustos posteriores que en la mayoría de los casos se llega a evitar una mastectomía".

? Actualmente, en Comunidad Valenciana se diagnostican 3.716 mujeres con cáncer de mama.



La posibilidad de cura de los cánceres de mama detectados en etapas iniciales es prácticamente del 1??0??0??%. Por ello, es importante participar en los programas de cribado. pic.twitter.com/WdrRhsTXsC — Asociación Española Contra el Cáncer VALENCIA (@ContraCancerVAL) October 18, 2023





CONSEJOS PARA LA AUTOEXPLORACIÓN MAMARIA

El cribado oficial está entre los 45 y los 50 años, pero según explica la radióloga, es solo una edad orientativa. "Los más importante y por lo que hay que empezar es por la autoexploración, que algo muy sencillo que todas las mujeres podemos hacerlo, siempre y cuando nos hayan explicado cómo hacerlo."

"Lo primero es saber cuándo hacerla. Lo más conviene es realizarla la semana posterior a la menstruación, si la señora aún la tiene porque es cuando detectaremos más fácilmente estas alteraciones tenemos". Segundo "debemos colocarnos delante del espejo con el brazo en alto para ver si nuestras mamás han cambiado de forma en la simetría. Tercero vamos a explorar la mama del brazo que tenemos en alto. Además Parrilla recuerdo no olvidarnos la axila, puesto ahí están los ganglios linfáticos y "muchas veces esos ganglios se pueden inflamar porque hay una lesión maligna en la mama".

Dentro de los bultos que pueden aparecer en la autoexploración es importante mantener la calma si lo descubrimos y acudir a nuestro especialista, ya que no tienen que ser malignos. "Hay otras causas, no todo lo que detectemos va a ser maligno, de hecho la mayoría de veces son lesiones benignas, pero tenemos que confirmar".

CÁNCER DE MAMA EN HOMBRES

"Las mujeres lo padecemos cien veces más que los hombres, pero los hombres también lo pueden padecer porque la estructura de un pecho masculino y de uno femenino no es tan diferente. La diferencia es que las mujeres tenemos más cantidad de glándula mamaria y ese es el mayor factor de riesgo para padecer un cáncer de mama".

El problema que han detectado en la clínica es que los hombres "tienen peor pronóstico y no es que tengan peor pronóstico realmente, sino que se detecta más tarde, les cuesta más consultar. El procedimiento es igual, eso también tiene que quedar claro, vamos a hacer una mamografía como en las mujeres, las técnicos especialistas en radiología de mamá están acostumbradas a ver cualquier tipo de mama, a hacer mamografías de todo tipo.